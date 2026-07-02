במלאת אלף ימים לטבח | דנון: לאף מחבל לא מגיעה חסינות של האו"ם דוברות

מדינת ישראל מציינת היום (חמישי) אלף ימים בדיוק לטבח הרצחני של ה-7 באוקטובר 2023. שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הטיח האשמות קשות בארגון ובמוסדותיו בדיון בעצרת הכללית שעסק באסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור.

דנון ניצל את הבמה כדי להציב מראה מול הקהילה הבינלאומית בנוגע להעלמת העין מחדירת ארגוני הטרור לתוך סוכנויות הסיוע הרשמיות של האו"ם ברצועת עזה - ובראשן סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים אונר"א.

במהלך נאומו, הדגיש השגריר כי הממצאים שנחשפו במהלך המלחמה, לפיהם עובדי אונר"א לקחו חלק פעיל במעשי הטבח והחטיפה, אינם יד המקרה, אלא תוצאה של התעלמות ארוכת שנים מאזהרותיה של ירושלים.

"במשך שנים ארוכות ישראל שבה והתריעה, מעל כל במה אפשרית, מפני החדירה העמוקה והשיטתית של חמאס לשורות סוכנות אונר"א", הזכיר דנון לנוכחים באולם. הוא הוסיף כי הראיות הפכו כה חד-משמעיות, עד ש"אפילו אונר"א עצמה נאלצה להודות במציאות הזו ולפטר עשרות מעובדיה ברצועת עזה בשל חשדות כבדים וקשרים ישירים לארגוני טרור".

הוא הוסיף "אלף ימים אחרי טבח 7 באוקטובר, העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה", קרא דנון בנחישות. "לאף מחבל לא מגיע תג של האו"ם, משכורת חודשית של האו"ם או סיפור כיסוי הומניטרי של האו"ם. אם אנחנו באמת רוצים לנצח את הטרור הגלובלי, אנחנו חייבים לעמוד יחד כחזית אחת מולו, ולא להעניק לו חסינות תחת שום תירוץ".