בעוד תשומת הלב הציבורית והתקשורתית מופנית באופן טבעי לעבר חזית הלחימה בצפון, גזרת יהודה ושומרון ממשיכה לרתוח מתחת לפני השטח.

הניסיונות הבלתי פוסקים של ארגוני הטרור - בהכוונת חמאס, הג'יהאד האסלאמי וגורמים חיצוניים - לייצר פיגועים משמעותיים, נתקלים ביד תקיפה של צה"ל.

בראיון מיוחד לערוץ 7, חושף קצין המודיעין של סיירת הנח"ל, רב-סרן ל', את היקפי הפעילות של היחידה, את השינוי הדרמטי בתפיסת ההפעלה של צה"ל מאז שבעה באוקטובר, ואת המרדף הלילי העיקש אחר מטעני חבלה, כלי נשק ומבוקשים בכפרים ובמחנות הפליטים.

הוא מבהיר כי השקט שממנו נהנים תושבי האזור אינו יד המקרה, אלא תוצאה ישירה של פעילות התקפית יום-יומית, מהירה וכוחנית, שאינה מאפשרת למחבלים להרים את הראש.

כבר בפתח דבריו, מבקש קצין המודיעין להמחיש את המעבר החד שעשו הלוחמים בין זירות הלחימה השונות. "הגענו לכאן מיד אחרי תימרון בלבנון עצים בלבנון כולל היתקלות משמעותית שחווינו בה אבדות ונפגעים. נכנסנו באופן מיידי לעבודה אינטנסיבית ואין מקום שכף רגלו של לוחם לא דרכה בכפרים בגזרה שלנו - ביום ובלילה".

אחד המבצעים המרשימים והנרחבים ביותר שביצעה הסיירת לאחרונה כלל סריקה חסרת תקדים של מאות מבנים בכפר עוין אחד, במהלך לילי מהיר. "נכנסנו משלושה כיוונים ותוך כמה שעות ביצענו את הסריקות שכמובן הניבו גם מעצרים. העברנו מסר לכפר שהוא בעייתי ולא נהסס למנוע ולסכל כל פעילות בכל מחיר".

כשנשאל רב-סרן ל' על הפער בין תחושת השקט היחסי שמקבל האזרח מן השורה לבין המציאות המודיעינית המורכבת שהוא חווה יום-יום כקצין מודיעין, הוא משיב "כשיש שקט זה אומר שהצבא עושה את עבודתו. הגזרה מאוד לא שקטה. לכן אנחנו באחיזה מודיעינית חזקה מאוד ומטפלים בכל מידע שמגיע כדי לסכל כל איום בטרם יהפוך למשמעותי".

קצין המודיעין מתאר אסטרטגיה התקפית בלתי פוסקת שמטרתה המוצהרת היא לשבש את כוונות האויב עוד לפני שהן מבשילות לכדי מעשה. הלחץ המבצעי מופעל ללא הפסקה, שבוע אחר שבוע, ומבוסס על שיתוף פעולה הדוק עם שירות הביטחון הכללי.

אחד האלמנטים המרתקים בשיחה הוא השוואת המצב הנוכחי בשטח לפעילות שהייתה נהוגה ביהודה ושומרון בשנים עברו. קצין המודיעין מצביע על שינוי דרמטי בחופש הפעולה שצה"ל העניק לעצמו, שינוי המאפשר פשיטות רגליות מהירות ללא צורך בהכנות מסורבלות או באופרציות חטיבתיות מורכבות שהיו נהוגות בעבר.