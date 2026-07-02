ישראל מציינת היום (חמישי) אלף ימים מאז טבח 7 באוקטובר, והחל משעות הבוקר נערכים שורת אירועי מחאה ברחבי הארץ. מתחילת המלחמה נהרגו 1,163 אזרחים ו-964 חיילי צה"ל.

סמוך לכנסת התעמתו מפגינים שניסו לחסום את הכביש עם כוחות המשטרה. השוטרים הדפו את המוחים ומנעו מהם להפריע לתנועה.

המחאה התמקדה בחברי הקואליציה והפגנות נערכו בין היתר מול מעון ראש הממשלה בירושלים, מול ביתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומול בתי השרים עמיחי שיקלי ויואב קיש.

בשעה 10:00 ביקשו מארגני המחאות מטעם "מועצת אוקטובר" מכל אזרחי ישראל לעצור לדקת זיכרון אזרחית לזכר הנרצחים הנופלים.

בצהריים תשוב כיכר החטופים בתל אביב לפעילות למשך יום אחד ותהפוך ל"כיכר הזיכרון". במהלך היום ייערכו בה הקרנת עדויות של שורדי הטבח ונאומים של שורדי השבי.

ב-18:00 ייערכו הפגנות מחאה ברחבי הארץ והמוחים הודיעו כי הם מתכוונים לחסום כבישים מרכזיים.

בשעה 19:00 בערב תצא לדרכה "צעדת 1000 הימים" מתחנת הרכבת סבידור מרכז בתל אביב, וכשעה לאחר מכן תחל העצרת המרכזית מכיכר החטופים.