דרמה מורטת עצבים הבוקר באוגדת איו"ש: במשך שעות ארוכות שרר חשש כבד לאירוע ביטחוני, לאחר שכעשרה חסידי ברסלב נכנסו במהלך הלילה לכפר מוחאמס שבבנימין, והרכב שבו נסעו אותר נטוש ומרוסק.

כוחות גדולים של צה"ל, המשטרה ושב"כ הוזעקו למקום, ובשלב מסוים אף הוטל כתר על הכפר מחשש לחטיפה או לפגיעה בנוסעים.

האירוע החל סמוך לשעה 04:00, כאשר הישראלים דיווחו כי הם נמצאים בתוך הכפר הפלסטיני וחשים מאוימים. זמן קצר לאחר מכן אותר הרכב כשהוא נטוש, מנופץ ובתוכו ציוד אישי, מה שהוביל להכרזה על חשש לאירוע ביטחוני ולהקפצת כוחות רבים, בהם יחידות מיוחדות ובסיוע מסוקי קרב.

חמ"ל הסריקות שהפעיל צה"ל צילום: דובר צה"ל

במהלך הסריקות נחסמו צירים באזור והוטל כתר על הכפר. רק סמוך לשעה 06:40 התקבל דיווח מאחד האזרחים כי כלל נוסעי הרכב הצליחו לצאת ממרחב הכפר ללא פגע. למרות זאת, הכוחות המשיכו בסריקות כדי לשלול כל חשד לאירוע ביטחוני.

בתיעודים שפורסמו ממוחאמס נראה הרכב כשהוא הרוס כמעט לחלוטין, עם שמשה מנופצת וכובעי החסידים שנותרו מונחים על המושבים - מראות שהגבירו בשעות הבוקר את החשש הכבד לגורל הנוסעים.

במשטרה עדכנו כי כמה מהחסידים שאותרו עוכבו לחקירה. בהודעת המשטרה תוארה השתשלות האירוע.

"לפנות בוקר במהלך פעילות שגרתית בכביש 60 באזור שער בנימין, הבחינו שוטרי מחוז ש"י ברכב מבצע עבירת תנועה חמורה של חציית קו הפרדה רצוף בכביש. בעקבות כך, השוטרים דלקו אחר הרכב שהמשיך להימלט ונכנס אל הכפר הפלסטיני מוחמאס.

ניידת המשטרה שבעקבותיו, הבחינה כי הרכב נכנס לסמטה ובשל אופי המקום, השוטרים עוצרים ומעבירים דיווחים מהירים תוך שמזעיקים את כוחות צה"ל לטובת סריקות. זמן קצר לאחר מכן, התקבלו שיחות למוקד 100 של המשטרה משני אזרחים שטענו כי הם אלו שהיו במקום והם יצאו מהכפר", אמרו במשטרה.