שורד השבי אלי-ה כהן חגג יחד עם בת זוגו זיו עבוד את החינה לפני חתונתם באירוע מרגש בהשתתפות בני משפחה וחברים.

לרגל האירוע לבש גלביה מיוחדת שעליה הכיתוב "אבא תודה" - מלים שליווה אותו לאורך כל תקופת השבי בעזה.

חגיגות החינה של שורד השבי אלי-ה כהן ובת זוגו זיו עבוד, שחוגגים את הצעד הבא בדרכם המשותפת לקראת החתונה.

"'אבא תודה' זה משפט שמלווה אותי לאורך כל הזמן שהייתי בשבי ולאורך כל התקופה שמאז השחרור. הגלבייה היא בעיצוב של כנרת חינה & ג’ינה לערוסה שלאורך כל המלחמה, כל החתנים שלהם לבשו אותה, והיה כתוב עליה 'bring them home'. עכשיו, כשאני החתן, החלטנו לשנות את זה למשפט שלי - כי סוף סוף אין אף חטוף בעזה", ציין כהן.

אלי-ה כהן חזר לישראל אחרי 505 ימים בשבי לאחר שנחטף על ידי מחבלי חמאס ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. הוא גילה כי בת זוגו זיו עבוד נותרה בחיים ונאבקה למען שחרורו - אחרי שלאורך כל התקופה בעזה - היה בטוח שהיא לא שרדה את מיגונית המוות.

בחודש אוקטובר הציע כהן נישואין לעבוד וחתונתם אמורה להתקיים במהלך חודש אוגוסט.