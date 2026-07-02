שב"כ והמשטרה הודיעו כי המחבל שביצע את פיגוע הירי בצור יצחק, כוכב יאיר וסלעית, שבו נרצח חיים קלומיטי ז"ל ונפצעו כמה אזרחים, קיבל סיוע לפני ביצוע המתקפה.

לפי ממצאי החקירה, שלושה חשודים ערבים ישראלים תושבי טייבה ובאקה אל-גרביה היו מודעים לכוונתו לבצע פיגוע, אך לא פעלו כדי למנוע אותו. עוד עולה מהחקירה כי אחד משני החשודים סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש במהלך הפיגוע.

במשטרה ובשב"כ רואים בממצאים חלק מהחקירה המתנהלת סביב נסיבות הסיוע שקיבל המחבל לפני הוצאת הפיגוע לפועל.

מחקירת הפיגוע עלה כי המחבל, עמר יאסין, ערבי-ישראלי תושב טייבה, יצא בשעה 10:30 מעיר מגוריו כשהוא נוהג ברכב ישראלי גנוב. כעשר דקות לאחר מכן הגיע למתחם מקדונלד'ס ותחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר-צור יגאל, שם פתח בירי מתוך רכבו לעבר אזרחים ופצע שני בני אדם.

לאחר מכן נמלט לכביש 5533 ונכנס ליישוב צור יצחק. במקום ביצע ירי לעבר עמדת השומר בכניסה ליישוב ופצע את השומר בידו. משם המשיך לעבר צור נתן, וגם שם ירה לעבר עמדת השמירה בכניסה ליישוב.

בהמשך נסע לעבר המושב סלעית שבשומרון. במהלך נסיעתו הבחין בחיים קלומיטי ז"ל שישב ברכבו, ירה לעברו ורצח אותו.

בשעה 10:52 הגיע המחבל לשער המושב סלעית ופתח שוב בירי לעבר עמדת השמירה. רבש"ץ היישוב הסתער לעברו, השיב אש והצליח להבריח אותו מהמקום.

כוחות הביטחון שזיהו את המחבל פתחו במרדף שבסיומו הוא חוסל בשטח פתוח בין צור נתן לטייבה, באזור מחצבות טייבה.