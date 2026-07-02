במשך שנים ארוכות הסתירה חני נחמיאס את אחת ההתמודדויות האישיות והמורכבות ביותר בחייה.

רק כעת, מול המצלמות ובכנות יוצאת דופן, היא בחרה לחשוף את הסוד שנשאה בליבה - התמודדות עם לקות שמיעה שהסתירה אפילו מהאנשים הקרובים אליה ביותר.

בפרק ששודר בתוכנית "פאוור קאפל" שיתפה כוכבת הילדים כי היא מרכיבה שני מכשירי שמיעה, לאחר שהתברר כי היא שומעת כ-10 אחוזים בלבד באוזן אחת וכ-15 אחוזים באוזן השנייה. לדבריה, הבעיה התגלתה לפני כשנה וחצי, לאחר שבתה הבחינה שהיא מתקשה לשמוע.

"אני עם שני מכשירי שמיעה", אמרה בכנות, והסבירה מדוע התקשתה לחשוף את מצבה. "במקצוע שלי זה בעייתי. זמר ושחקן שלא שומע - זה פגם", שיתפה בכאב, כשהיא מתארת את תחושת הבושה שליוותה אותה לאורך הדרך.

לדבריה, על הבמה היא מצליחה להתמודד בזכות מערכות ההגברה והרמקולים, אך בחיי היום-יום הקושי מורגש כמעט בכל רגע. למרות זאת, היא בחרה במשך תקופה ארוכה להסתיר את ההתמודדות, מתוך חשש לאופן שבו תיתפס.

הרגע המרגש באולפן לא הותיר אף אחד אדיש. עדי בוזגלו התרגשה עד דמעות, חיבקה את נחמיאס והבהירה לה שאין שום סיבה להתבייש. המשתתפים עודדו אותה לראות בחשיפה הזו מקור לכוח והשראה עבור אנשים המתמודדים עם אתגרים דומים.

נחמיאס הודתה כי אפילו חברים קרובים לא ידעו על מצבה. בסיום השיחה אמרה בהקלה: "באמת לא גנבתי כלום... ולא עשיתי שום דבר רע, הגוף שלי קצת התקלקל". היא סיפרה כי לאחר ששיתפה הרגישה משוחררת יותר, וגאה על הצעד המשמעותי שעשתה, לצד התמיכה הבלתי פוסקת של בן זוגה, הזמר יהודה אליאס.