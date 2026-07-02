פרשן חדשות 12 עמית סגל מתח ביקורת על טענות האלוף (במיל') ניצן אלון בנוגע לטיפול בסוגיית החטופים במהלך המלחמה וההישגים הצבאיים שהושגו בה.

"כשניצן אלון אומר שניצחון מוחלט בעיניו הוא בעיניו 'כזב' - יכול להיות שהוא צודק. אני יודע מה לא כזב - ' תבוסה מוחלטת'. זו בדיוק העסקה שהוצעה אז. כאשר ניצן אלון אומר שהיה ניתן להחזיר את כולם - הוא אומר אמת. אבל מה היה המחיר?", תהה סגל.

הוא המשיך ופירט "נסיגה מלאה עד הפרימטר - כשבקיבוצים רואים את החמאס, ערבויות בינלאומיות שהמלחמה לא תחודש, חומרים לשיקום עזה שהם לכאורה הומניטריים אבל שימשו למנהרות ובעצם היינו מגיעים למצב שהוא התבוסה המוחלטת".

לדבריו "ממשלת ישראל, לדעתי בצדק רב, התנגדה לדבר הזה - עד שקיבלה עסקה שמעולם לא הונחה בידיו של ניצן אלון, שצה"ל נמצא בקרוב ל-70% מהשטח, שחמאס עצמו נמצא עם הגב אל הקיר והופרד מהמשענות שלו בעולם ואיראן לא דואגת לו בכל. זה לא ניצחון מוחלט אבל זה הרבה יותר קרוב ממה שהיה".

סגל עימת את אלון עם דברים נוספים שאמר בנוגע לסיכוי שיותר חטופים היו חוזרים בחיים. "ניצן אלון אומר שהיה אפשר להציל 40 חטופים. זה לא נכון. אין שום אישוש שזה מספר החטופים שנהרגו בגלל הלחץ הצבאי. זה חיבור של חטופים שנורו בשוגג, השישה שנרצחו כשצה"ל התקרב וגם של חטופים שנרצחו ב-7 באוקטובר או אחר כך. מה הוא התכוןן לומר? שאת שירי ביבס וילדיה אפשר היה להציל? ייתכן שאפשר היה אך במחיר דמים נורא של ניצחון מוחלט לחמאס".