השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע כי מחוז ש"י של משטרת ישראל נמצא בעיצומו של תהליך להקמת מערך שיטור משולב בתחומי המועצה האזורית הר חברון.

מערך השיטור המשולב יורכב מצוותים מעורבים שיכללו פקחים מטעם המועצה האזורית לצד שוטרי סיור ממחוז ש"י. צוותים אלו יפעלו יחד בניידות משותפות במטרה להעניק מענה רחב, מהיר ויעיל יותר לצרכים המוניציפליים והביטחוניים השוטפים של תושבי האזור. ההחלטה על המהלך גובשה בעקבות פנייה של ראש המועצה, אלירם אזולאי, ולאחר עבודת מטה ממושכת שנערכה בין המחוז לבין הנהגת המועצה.

במכתב רשמי ששיגר השר בן גביר לראש המועצה אזולאי, הוא פירט את התוכניות האסטרטגיות ארוכות הטווח עבור הגזרה.. לפי השר, מחוז ש"י מקדם בימים אלה תוכנית סדורה לחיזוק האזור הדרומי של יישובי חברון, שבמסגרתה תוקם בהמשך נקודת משטרה משמעותית ועצמאית במרחב.

נקודה זו תעניק מענה רחב ומקיף יותר לתושבי המועצה ותפחית באופן ניכר את עומס העבודה הקיים כיום על תחנת חברון המרכזית.

עד להשלמתו הרשמית של מהלך הבינוי והקצאת כוח האדם לנקודה החדשה, הוחלט על הקמת מערך השיטור המשולב כמהלך ביניים מיידי שנועד לחזק את הנוכחות הפיזית בשטח ולמסד את שיתוף הפעולה היומיומי בין המשטרה למועצה.

השר הדגיש כי גורמי המקצוע במחוז כבר החלו לפעול מול כלל הגופים הרלוונטיים כדי להסדיר את הנושא בהקדם האפשרי.

בסביבתו של השר לביטחון לאומי הביעו סיפוק רב מההחלטה וציינו כי מדובר בשינוי תפיסתי עמוק באופן שבו משטרת ישראל מתייחסת לתושבי יהודה ושומרון. "כמו בערים ומועצות אחרות ברחבי המדינה - כך גם כאן, המשטרה, בהמשך לפניית ראש המועצה היקר, תקים במקצועיות את השיטור המשולב שיתן מענה אמיתי לתושבים".