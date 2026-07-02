הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשות ח"כ קטי שטרית קיימה דיון בנושא הטיפול במקרי התעללות בפעוטות במסגרות לגיל הרך.

במהלך הדיון הוצגו נתונים על תיקי חקירה, נשמעה ביקורת על מדיניות האכיפה והועלו דרישות לשינויים במנגנוני הפיקוח וההעמדה לדין.

בפתח הדיון הציגה שטרית נתונים שלפיהם בין השנים 2018-2024 נפתחו 1,044 תיקי חקירה בגין אלימות כלפי ילדים במסגרות לגיל הרך, שבהם נפגעו 1,861 ילדים. מתוך כלל התיקים הוגשו 221 כתבי אישום בלבד, ושטרית מתחה ביקורת על היעדר נתונים שהתבקשה משטרת ישראל להעביר בנוגע לשנת 2025 וכן על סגירת תיקים ואובדן ראיות.

נציגת משטרת ישראל, סנ"צ ענת יקיר, מסרה כי בשנת 2023 נפתחו 202 תיקים, בשנת 2024 נפתחו 146 תיקים, בשנת 2025 נפתחו 160 תיקים, ובמחצית הראשונה של השנה הנוכחית נפתחו 60 תיקים נוספים. לדבריה, הנתונים מצביעים על מגמת ירידה במספר התיקים, והוסיפה כי לאחר קבלת האישורים הנדרשים ניתן יהיה לעשות שימוש גם בהקלטות במסגרת החקירה.

בדיון עלו גם סוגיות הנוגעות ליישום חוק המצלמות. לפי נתוני משרד החינוך, בשנת 2025 הוגשו 973 בקשות לפתיחת מצלמות במעונות ובגנים, אך רק 16% מהן הובילו להגשת תלונה למשטרה, בעוד נציגי המשרד הציגו את נהלי הבדיקה והפיקוח והדגישו את חשיבות ההכשרה והליווי המקצועי של צוותי החינוך.

נציגי הפרקליטות והגורמים המשפטיים ציינו כי אין פסילה גורפת של הקלטות אודיו וכי נעשה בהן שימוש במקרים מסוימים. ח"כ עאידה תומא סלימאן קראה להרחבת הפיקוח גם על מסגרות שאינן מפוקחות והדגישה את חשיבות המיון, ההכשרה וההתאמה של אנשי הצוות לעבודה עם פעוטות.

במהלך הדיון נשמעו עדויות של הורים לילדים שנפגעו, שתיארו את השלכות מקרי ההתעללות על ילדיהם ועל בני משפחותיהם. אם לתאומות סיפרה, "הילדה שלי קמה בצרחות בלילה. פניתי לגננת וביקשתי עזרה להבין מה קורה, ונאמר לי שכך ילדים מתנהגים. אני ועוד הורים נוספים נאלצנו להתפטר מהעבודה כדי לטפל בטראומות של הילדים".

בסיום הדיון דרשה שטרית ממשטרת ישראל להעביר לוועדה נתונים עדכניים, לפעול לאיסוף מיידי של חומרי תיעוד במקרים של חשד לשיבוש חקירה ולעדכן את נהלי העבודה. עוד קראה להחמיר את האכיפה כלפי מסגרות שאינן עומדות בדרישות החוק ולהרחיב את השימוש בראיות המבוססות על הקלטות ותיעוד של התעללות נפשית, ואמרה, "יש לי אפס סובלנות כלפי אזלת היד של מנגנוני הפיקוח. תינוקות אינם יכולים להתלונן ואינם יכולים לספר מה עבר עליהם. אני לא מרפה מהנושא הזה. אם המשטרה לא תעצור את המתעללים, אחשוף את שמותיהם מעל דוכן מליאת הכנסת מול כל מדינת ישראל".