במועצה האזורית בנימין מקדמים בימים אלה יחד עם משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, אמנה ונחלה מהלך התיישבותי משמעותי.

לאחר שהקבינט המדיני-ביטחוני אישר הקמה והסדרה של 13 יישובים חדשים בבנימין, נערכים במועצה להקמת הגל הראשון של יישובי הקבע כבר בחודשים הקרובים, בהשקעה של מיליוני שקלים.

בשלב הראשון צפויים לקום בין ארבעה לשישה יישובים חדשים. במערב בנימין מקודמים היישובים נטוף, זבדה ונאות הרים, ובמזרח בנימין מקודמים דיה, מצוקי ארץ וכנפי שחר. חלק מהנקודות מבוססות על חוות קיימות וחלקן יוקמו כיישובים חדשים מן היסוד.

במקביל, מקדמת המועצה את יתר היישובים שאושרו בהחלטת הקבינט, במטרה להשלים את הקמתם בהמשך.

במסגרת התוכנית יוקמו יישובי קבע חלוציים בשני אגפים אסטרטגיים של המועצה: בשדרת ההר במערב בנימין, המחברת בין ירושלים למרכז הארץ, ובמזרח בנימין, במרחבי הספר השולטים על בקעת הירדן. היישובים החדשים צפויים להצטרף ליישוב מעוז צור, שהוקם בחודשים האחרונים והפך ליישוב הראשון במסגרת המהלך.

במועצה מסבירים כי הבחירה לקדם את הקמת היישובים כבר בחודשים הקרובים נובעת מהצורך הלאומי לנצל את חלון ההזדמנויות המדיני הקיים ולקבוע עובדות בשטח.

ישראל גנץ מספר על היישובים החדשים צילום: דוברות

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הסביר כי "בהוראת הקבינט המדיני-ביטחוני אנחנו מובילים יחד עם הממשלה את אחד ממהלכי ההתיישבות הגדולים ביותר שידעה בנימין בעשורים האחרונים. ממערב קו התפר ועד למרחבי המזרח, במקום שבו צעדו אבותינו, אנחנו מקימים היום יישובים חדשים ומפריחים את לב הארץ.

המשוואה כאן פשוטה: או שתהיה כאן התיישבות ישראלית חזקה, או שרמאללה, בחסות איראן, תשלוט על הגבעות המשקיפות ישירות על נתב"ג ועל גוש דן. בקיץ הקרוב, כשמיליוני ישראלים יעברו בנתב"ג, הם יוכלו לדעת שיש כאן שדרה של קהילות חלוציות ששומרת על ביטחונם. אנחנו לא מחכים - אנחנו מביאים את החזון הציוני אל השטח ומבטיחים שחבל הארץ הזה יישאר ישראלי לנצח", הוסיף.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הדגישה כי מדובר במהלך אסטרטגי. "בשלוש וחצי השנים האחרונות אנחנו מתקנים נזקים של 30 שנות אוסלו, והקמת הישובים היא נדבך מרכזי במהלך אסטרטגי זה. באמצעות ההתיישבות אנחנו מחזירים לידינו חבלי ארץ שהופקרו, נוטעים שורשים עמוקים בארץ שתמיד היתה שלנו, ומייצרים מציאות מדינית ובטחונית טובה יותר, חומת מגן של התיישבות - גם בתוך אזור בנימין, וגם מצדו השני של קו התפר.

ההצבעה על החלטות הקבינט להקמת הישובים החדשים היא זכות גדולה, והמאמץ לוודא שכל הישובים יוקמו באמת בשטח, על הקרקע, ולא יישארו על הנייר - היא חובה ואחריות לא פחות גדולה, במיוחד לנוכח מיזם ההשתלטות על השטח של אויבינו, שהניסיון מלמד שישקיעו מאמץ מקביל לחמוס מקומות אלה מידינו. בע"ה נשלב זרועות למימוש מלא של הזכות והחובה ההיסטורית הזו שנפלו בחלקנו", סיכמה סטרוק.