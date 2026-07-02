אינדשאו דרבה הוא הנער (15) שטבע למוות אתמול אחר הצהריים בחוף ים לא מוכרז סמוך לפלמחים. שני נערים נוספים שנכנסו איתו למים נסחפו יחד איתו - אך הם חולצו ולא נזקקו לטיפול רפואי.

למבצע החיפושים אתמול הצטרפו יחידת להבה של כבאות והצלה, צוותי משטרה וארגוני הצלה נוספים. לאחר זמן ממושך אותר הנער בין הסלעים, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

צוללן חילץ את הנער מהמים והוא הועבר לצוותי מד"א, שהחלו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות. תוך כדי המשך המאמצים הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

חובש בכיר במד"א חגי נתני וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א יאיר הירש סיפרו, "קיבלנו דיווח על שלושה נערים שנסחפו בחוף, כשאחד מהם מנותק קשר. כשהגענו לחוף הובילו אותנו אל שני נערים שהיו בהכרה מלאה, הם סיפרו לנו שעובר אורח עזר לחלץ אותם. ביצענו הערכה רפואית של מצבם, כשבסופה הם לא נזקקו לטיפול רפואי."

השניים הוסיפו, "בסיום הסריקות של הצוללנים, כוחות החילוץ הביאו אלינו את הנער הנעדר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. בעזרת אמבולנס 4X4 ייעודי העברנו אותו לניידת טיפול נמרץ והתחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות. תוך המשך הטיפול הרפואי פינינו אותו לבית החולים, שם נקבע מותו".