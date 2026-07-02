דני איילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, התראיין הבוקר ב103fm ופרש את משנתו על מעמדה הנוכחי של ישראל בתוך ארצות הברית ועל המערכת המדינית.

איילון התייחס לדיווחים האחרונים הנוגעים ליחסים בין הנשיא דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מדובר במערכת יחסים מבוססת אינטרסים בלבד.

"כשטראמפ מחבק מישהו זו לא מידידות אמת אלא מתוך אינטרסים, טראמפ לעצמו בלבד", טען איילון. הוא הוסיף כי לדעתו נעשתה טעות בישראל כאשר ראש הממשלה עירב את האינטרסים האישיים במשפטו והתיך אותם באינטרסים הלאומיים, דבר שטראמפ מנצל עד תום.

בהמשך דבריו, מתח איילון ביקורת חריפה על ההסכם שנחתם מול איראן ועל מה שהגדיר כהתרפסות של הממשל האמריקני. "מה שקורה היום זו כניעה רבתית של ארה"ב לאיראן, האיראנים מכתיבים את הטון, ארה"ב משחררת כספים לאיראן, ארה"ב לא מגיבה לפרובוקציות בשטח של איראן", אמר איילון.

לדבריו, האיראנים מנצלים את המצב עד הסוף, לאחר שביקשו להפריד בין נושא מצרי הורמוז לבין סוגיית הגרעין כדי להשיג שקט.

איילון הבהיר כי תמיכת הממשל האמריקני נמצאת כעת בשלב קריטי, בפרספקטיבה של 1,000 ימי מלחמה שהחלה בתקופת הממשל הקודם ונמשכת כעת. הוא ציין כי למרות קיומה של תמיכה דו-מפלגתית ברמת הנשיאים, ישראל איבדה למעשה את התמיכה בקונגרס ובסנאט בשל טעויות שנעשו בעשור האחרון. עם זאת, הוא הדגיש כי אין לישראל מדינה אחרת לסמוך עליה מעבר לארצות הברית, אותה הגדיר כידידת אמת ושותפה.

לסיום, הצביע סגן שר החוץ לשעבר על דיכוטומיה והבדל ניכר בין התמיכה של הממשל לבין המצב בדעת הקהל ובפוליטיקה האמריקנית, הן במפלגה הדמוקרטית והן ברפובליקנית. "מעמד ישראל כמו שהוא בעולם הוא בשפל מדרגה, גם בארה"ב, מעולם לא היינו במצב כל כך עלוב מבחינת דעת הקהל", התריע איילון והוסיף כי ישראל הפכה למדינה מוקצה. הוא סיכם כי ניתן לתקן את המצב, אך ציין כי הבסיס לשינוי נובע גם מתהליכים דמוגרפיים בארצות הברית ברבע המאה האחרונה, שבהם מיעוטים כמו מוסלמים, היספנים ושחורים קיבלו במה וכוח פוליטי רב יותר.