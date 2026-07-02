פרשיית ריגול חמורה. בפעילות משולבת ומאומצת של היחידה המרכזית ארזים במלמ"ב יחד עם חוקרי שב"כ, נעצר בהרוז סובירגון, אזרח זר מטג'יקיסטן הנושא גם דרכון רוסי.

הוא חשוד בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות של יצירת קשר עם סוכני חוץ וביצוע משימות ביטחוניות רגישות בהכוונתם הישירה של גורמי מודיעין איראניים.

ממצאי החקירה המשותפת מעלים כי הקשר המפליל החל כבר בחודש ינואר השנה. עיקר פעילותו המודיעינית והמבצעית של החשוד התרחשה במהלך חודשי מלחמת "שאגת הארי", כאשר הוא פעל באופן אקטיבי כדי לסייע לאיראנים להשיג הישגים מבצעיים בשטח ישראל.

חוקרי השב"כ והמלמ"ב גילו כי הפנייה הראשונית אל בהרוז סובירגון החלה תחת כסות של הצעת עבודה תמימה ולגיטימית לכאורה ברשת. עם זאת, בחקירה התברר כי תוך זמן קצר מאוד הבין החשוד באופן שאינו משתמע לשני פנים כי מדובר בפנייה מצד גורמי ביטחון איראניים. למרות ההבנה הזו, הוא בחר במודע להמשיך את הקשר, להעמיק אותו ולבצע שורה ארוכה של משימות עבור סוכן החוץ שהפעיל אותו.

רשימת המשימות שביצע עבור המודיעין האיראני מדגישה את עומק הפגיעה הפוטנציאלית בביטחון המדינה. בין היתר, סובירגון תיעד והעביר בזמן אמת את מיקומי המדויקים של נפילות טילים איראניים בשטח ישראל במהלך מלחמת "שאגת הארי", על מנת לסייע לאויב לשפר את דיוק הירי שלו.

בנוסף, הוא העביר נקודות ציון גיאוגרפיות מדויקות של מגדלי עזריאלי בתל אביב, צילם את נמל חיפה, ואף ביצע ניסיון כושל לצלם מתקן ביטחוני מסווג ורגיש בצפון הארץ. לצד משימות האיסוף, פעל החשוד בצורה אקטיבית כדי לגייס אנשים נוספים בישראל לטובת מערך ההפעלה האיראני.