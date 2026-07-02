השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שיתף בריאיון להדר מילר בזיכרונות מאמו ובקשר הקרוב ביניהם. לדבריו, היא התקשתה להשלים עם ההחלטה שלא לגייסו לצה"ל ופעלה בניסיון לשנות אותה.

בן גביר סיפר כי אמו, ששירתה כמ"כית בצבא, שלחה מכתב לרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק ובו תהתה מדוע בנה אינו מגויס. לדבריו, "היא כתבה לו, 'איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה לא מגייס את הבן שלי? מה אתה רוצה ממנו?".

עוד סיפר כי עד יומה האחרון האמינה שתקבל תשובה למכתבה. "היא הייתה אישה טובה. היא האמינה באנשים, והיא לימדה אותי להאמין באנשים, לאהוב אנשים," אמר.

בן גביר הוסיף כי הבית שבו גדל היה "בית של חיבוקים ונשיקות", וכי הוא משתדל להמשיך בדרכה של אמו. לדבריו, "אם אני אתן עשרה אחוזים ממה שהיא נתנה לי לילדים שלי, הם יהיו הכי מפונקים בעולם."

כשנשאל אם אמו הייתה גאה בו, השיב, "מאוד". בהמשך התרגש ואמר, "אמא לא זכתה לראות אותי שר, אבל עריכת דין היא זכתה לראות אותי," והוסיף כי "גם שם היה סיפור קצת כואב." לאחר שהמראיינת הדר מילר ציינה כי נראה שהוא מתרגש, השיב בקצרה, "כן".