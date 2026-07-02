דרמה לילית בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, ניו יורק: אדם חמוש בסכין ובמחבט בייסבול פרץ הלילה (חמישי) למרכז חב"ד העולמי "770".

הנוכחים הרבים במקום הגיבו במהירות, התעמתו עם החשוד והצליחו להרחיק אותו מן המקום בכוח, עוד בטרם הגיעו כוחות המשטרה לחזירת האירוע. מהדיווחים עולה כי לא היו נפגעים בנפש.

על פי העדויות, החשוד - שאינו יהודי - נכנס אל תוך הבניין המרכזי כשהוא חובש כיפה בניסיון להטמיע את עצמו בין הנוכחים, אך כלי הנשק שנשא עמו עוררו מיד את חשדם של המתפללים.

במקום התפתח עימות פיזי מהיר, שבמהלכו הצליחו החסידים להשתלט על החשוד ולהוציאו אל מחוץ לכתלי המבנה.

שוטרי משטרת ניו יורק שהוזעקו למקום עצרו את האיש, ועל פי ההערכות הראשוניות של גורמי הביטחון, לא זוהה איום רחב או מתמשך על המתחם או על הציבור באזור.