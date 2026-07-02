בזמן שהמערכת הפוליטית ממשיכה לסעור סביב סוגיית מעצר העריקים החרדיים, חכם ניסים בן שמעון, מחשובי פוסקי ההלכה בבני ברק הציג קו מתון כשטען כי אין מקום לביטויים חריפים או לשנאה כלפי מי שמחזיק בעמדות שונות, לרבות הציבור החילוני ומערכת הביטחון.

"אם רוצים להשפיע - לא עושים את זה בכעס ובצעקות", הבהיר הרב בראיון לרדיו 'קול חי'. "צריך לדבר בדרכי נועם, לקרב ולא לרחק. כשמדברים בכבוד ובהערכה, יש אנשים שמקשיבים".

כדי להמחיש את הגישה הזו, שיתף הרב סיפור מתקופת כהונתו בבית הדין, על אדם שהיה רחוק לחלוטין מאורח חיים דתי, והתקרב למסורת דווקא בזכות רב שבחר שלא להפחיד או להאשים אותו, אלא להדריך אותו בסבלנות ובצעדים מדורגים. "כשמקרבים אדם באהבה ונותנים לו להתקדם צעד אחר צעד - אפשר לראות איך הוא משתנה".

לדבריו של הרב בן שמעון, המענה האמיתי למשבר הנוכחי אינו טמון רק במאבקים פוליטיים או בהסברה החוצה, אלא בראש ובראשונה בחיזוק פנימי של הקהילה החרדית עצמה.

בין היתר, קרא הרב להקפיד על קדושת בתי הכנסת ולהימנע משיחות חולין במהלך התפילות. "דיבורים בבית הכנסת גורמים נזק גדול. ככל שנמעט בדיבורים ונרבה בכבוד המקום - זו תהיה התחזקות אמיתית".

בסיום דבריו, ביקש הרב להרגיע את בחורי הישיבות והאברכים החוששים מהשלכות החוק והמצב המורכב: "לא צריך לפחד. הפחד עצמו מביא עוד פחד, אבל מי שעוסק בתורה זוכה לעזרת שמיים. התפקיד שלנו הוא להמשיך ללמוד ולהתחזק".