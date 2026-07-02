תיעוד: ערבי רדף עם גרזן אחרי יהודי בעיר העתיקה באדיבות המצלם

ערבי תושב העיר העתיקה בירושלים לתקוף באמצעות גרזן עובר אורח יהודי בימים האחרונים. הערבי היה מעורב בתגרה עם יהודים זמן קצר לפני ניסיון התקיפה. עובר האורח לא היה שותף כלל בתגרה ונמלט על נפשו.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה למשטרה בדרישה לעצור את התוקף. במכתב ששלח למשטרה הוא מתאר את האירוע: "מרשי יצא את ביתו ברחוב חלדיה 30 בעיר העתיקה כאשר שמע צעקות ובלאגן במסגרת תגרה שהייתה במקום.

בתוך מספר שניות, למרבה הבעתה, ראה היהודי ערבי רץ לעברו באמוק כשהוא מחזיק בידו גרזן ומנסה להשיגו על מנת לפגוע בו פיזית. למרבה המזל הצליח מרשי לברוח מהמקום ולחמוק מפגיעה פיזית", תיאר.

עו"ד בלייכר מסר: "מדובר באירוע חמור של ניסיון לפגוע באדם באמצעות גרזן. היהודי מדווח כי החשוד בתקיפה מסתובב חופשי ברחוב, ומסיבה שאינה ברורה אינו מוחזק במעצר. הגרזן עצמו נמצא בכניסה לבית. תמוה כיצד אדם שביצע מעשה כה מסוכן מסתובב בחופשיות וניתנת לו הזדמנות שניה לפגוע בקורבן או באנשים אחרים. יש לעצרו באופן מידי ולהעמידו לדין בכל חומרת הדין".