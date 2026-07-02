בסדרת מאמרים ותחקירים שפורסמו בעיתון 'הארץ', נטען כי יש מעורבות יתר של ראש מועצת שומרון יוסי דגן בכל המתרחש באזור.

בעיתון נטען כי "בצפון הגדה המערבית מתחוללת מהפכה. פרויקט ארוך שנים של המתנחלים מתממש בקצב מהיר. 18 התנחלויות חדשות. פרויקט דגל של המתנחלים הופך למציאות".

העיתון מסמן את ראש המועצה כ"דמות הבולטת ביותר בפרויקט החזרה לצפון הגדה", ומגדיר אותו כ"אחד האנשים החזקים בישראל" ש"משפיע באירופה ובעיקר בארצות הברית".

על פי התחקיר, "דגן שפונה בעצמו משא-נור, מבסס את השפעתו על מנגנון קבלת ההחלטות במדינה, זה יותר מעשור", כאשר בין השאר מתייחסים כותבי המאמר לקבוצת "הליכוד שלי" אותה הקים.

הכתבה מפרטת את פעילותו הרחבה של ראש המועצה בארצות הברית ומציינת כי הוא "מטפח קשרים עם בכירים רפובליקאים". במסגרת זו, מתואר ביקורו של יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, מייק ג'ונסון, באריאל.

"עם רשת קשרים ענפה שטבע בימין האמריקאי, דגן מבקש להבטיח שארצות הברית לא תעצור את מאמצי הסיפוח בישראל, ואולי אף תיתן להם רוח גבית", לשון הכתבה.

עוד נטען בתחקיר כי תהליך חידוש ההתיישבות ביישובים שפונו לאחר ההתנתקות, נעשה באופן מואץ. חומש ושא-נור כבר אוכלסו מחדש, מוקם ישוב יהודי חדש בהר עיבל ובמקביל נערכים גרעיני התיישבות לחזרה לישובים היהודיים גנים וכדים שהוחרבו ע"י הממשלה גם הם בתוכנית ההתנתקות ב-2005.

בכתבה צוין גם כי המהלך כולל הקמת שמונה בסיסי צבא חדשים להגנת התושבים, סלילת כבישים חדשים והזרמת כוחות לאזור שבו כמעט לא הייתה נוכחות ישראלית וצבאית משמעותית במשך שני העשורים האחרונים. בנוסף תואר שינוי במאזן הגיאוגרפי באמצעות יצירת נוכחות ישראלית בלב האזור.

במאמר טוענת הכותבת, נועה אסטרייכר, כי "דגן הוא הרמטכ"ל בפועל. זמיר יכול להקטין ראש ולומר שבסך הכל הוא מבצע את המדיניות של כ"ץ, שבעצמו בסך הכל מבצע את המדיניות של דגן".