אנחנו נמצאים בפתחו של צום י"ז בתמוז ותחילתם של שלושת השבועות, ימים בהם אנו חושבים על חורבן הבית, על השריפה ועל החומות של ירושלים שנבקעו.



אך דווקא מתוך השבר והזיכרון הזה, מסתתרת קריאת כיוון עוצמתית לקראת בנייה של משהו חדש.

בשיעור מרתק ונוגע ללב שהעביר אריה אקרמן, יועץ זוגי ומרצה בפרויקט 252, הוא בחר לקחת את יום י"ז בתמוז לא למקום של כבדות וצער, אלא דווקא להזדמנות להסתכל קדימה אל בניית הבית העתידי שלכם. אקרמן מסביר כי זוגות נשואים רבים חווים כיום משברים ו"חורבן בית" פרטי, ועבורם לתקן זוגיות זה כמו לבנות על הריסות, תהליך שמלווה בצלקות ובהרגלים שקשה לשנות.



לעומתם, הרווקים והרווקות נמצאים בנקודת פתיחה אחרת לגמרי - אתם עומדים מול מגרש ריק וזו זכות ענקית, כי אתם יכולים לבחור איזה בית אתם רוצים לבנות מאפס, בלי קירות ישנים שמגבילים אתכם.

האוויר שבין הקירות

אנשים רבים משקיעים סכומי עתק באדריכלות, במעצבת פנים ובבחירת מניפות צבעים כדי שהבית ייראה מושלם, אבל אקרמן מפנה את הזרקור למקום אחר לחלוטין: "מה קורה עם האוויר בבית?".



אם יש בין קירות הבית המעוצב כעס, עין רעה, התחשבנות ופנקסנות, ואם בני הזוג רבים ללא הרף - הבית היפהפה הזה אינו שווה דבר. המטרה האמיתית היא לבנות בית שהאווירה בו נעימה, כזה שאנשים נכנסים אליו ומרגישים שיש בו שכינה.

על פי מאמר הגמרא המפורסם של רבי עקיבא, "זכו - שכינה ביניהם, לא זכו - אש אוכלתם". אקרמן מדגיש כי לא קיים מצב אמצע. רוב האנשים אולי חושבים שהם "בין לבין", אבל האמת היא שאם בני הזוג לא עובדים באופן אקטיבי על הזוגיות שלהם ואין ביניהם שכינה, השגרה השוחקת פשוט תזדחל פנימה והאש תמתין להם בהמשך הדרך. בדיוק כפי שכדי לקבל גינה פורחת חייבים לעמול ולטפח אותה מדי יום, כך גם בזוגיות.

המהפך האישי: להפסיק לנסות לשנות

כדי להמחיש את הנקודה, שיתף אקרמן בסיפורו האישי המטלטל. כשהחל את תהליך החזרה בתשובה שלו, הוא ואשתו (שנשארה חילונית) חוו פערים עצומים וחיכוכים קשים שכמעט והובילו לגירושין. באותם רגעים של משבר, כשהגירושין כבר נראו מעבר לפינה, הוא קיבל החלטה ששינתה את חייו: להפסיק לדרוש מאשתו להשתנות. "אמרתי, אני רוצה להיות בעל טוב... רציתי להיות כזה בעל שאשתי תיתן לו ציון אחת עשרה".

במקום לבקר, להעיר ולהקפיד, הוא בחר לסגור את הפה ולעשות עבודת מידות פנימית. "הייתי צריך להאיר להם שבת עם העיניים, במקום להעיר להם עם הפה", הוא משתף. ברגע שהוא שיחרר את הרצון שאשתו תשתנה והתמקד בלשנות את עצמו, הבית כולו הואר מחדש, ובהמשך משפחתו בחרה מיוזמתה לצעוד יחד איתו.

הבית לא ייבנה מעצמו

חז"ל אומרים ש"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו". אקרמן מסביר שהאמירה הזו לא מגיעה מתוך האשמה, אלא מתוך קריאה עמוקה לאחריות. בית המקדש לא ייבנה מעצמו אם נשב ונחכה, וכך בדיוק גם הבית הפרטי והזוגיות שלכם. אל תהיו קורבנות של "מתי זה יקרה", אלא קחו את המושכות לידיים - אתם הבנאים של החיים שלכם.

ארבעת היסודות לבניית בית יציב:

לקראת סיום ריכז אקרמן ארבעה יסודות קריטיים שיעזרו לכם להתחיל את מלאכת הבנייה כבר בשלב הדייטים:

להשקיע בשורשים, לא רק בנוף: בעץ, השורש שבאדמה חשוב לא פחות מהנוף הנראה לעין.

בדייטים, אל תתמקדו רק בחיצוניות, אלא חפשו את הבסיס המשותף, הערכי, שאיתו תוכלו לחיות באמת יחד לאורך עשרות שנים.

הבית נבנה מהדברים הקטנים: זוגיות מוצלחת לא נמדדת רק ברגעים נוצצים של מחווה גדולה, אלא ביכולת להיות נוכחים ברגעים הקטנים של היום יום - במילה טובה, בכוס קפה, ובשמחה פשוטה מסביב לשולחן האוכל.

לראות באמת את השני: בני זוג לא צריכים שיתקנו אותם או שייתנו להם עצות, אלא שפשוט "יראו" אותם ויכילו אותם. לבו של אדם הוא כמו "חדר בריחה" שלכל אחד יש מנעול ייחודי משלו, ונדרשת עבודת מידות וסבלנות כדי למצוא את המפתח הנכון.

תבנו קודם כל את עצמכם: זוהי אולי נקודת המפתח של הכל. הטקטיקה המערבית של חיפוש אחר "האחד" שגויה. במקום לשאול מה השני יכול לספק לכם, תשאלו את עצמכם - איך אני הופך להיות אדם טוב יותר? איך אני לומד להיות "האחד"?

רווקות היא אכן התמודדות כואבת ומאתגרת, בדיוק כמו הכאב על היעדרו של בית מקדש. אך יחד עם זאת, יש בה חופש גדול - החופש להתכונן, ללמוד ולהציב יסודות חזקים. הזרעים שנזרעו בשיעור הזה הם רק ההתחלה, ויש עוד עולם שלם של עבודה אישית ותובנות מרתקות לגלות בדרך אל החופה.

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