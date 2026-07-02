השף רותם אמויאל, שף ריזורט "הכפר היווני" הכשר בעיירה לאצ'י שבקפריסין, חולק איתנו מתכון ביתי וחגיגי לחריימה טונה עסיסית.

רוטב אדום עשיר משום, פפריקה מתוקה וחריפה ורסק עגבניות, שמתבשל לאט עד לקבלת מרקם סמיך, ופרוסות הטונה שמתבשלות בתוכו עד לספיגה מלאה.





רותם בן מויאל מגיד: חריימה טונה לבנה צילום: עצמי מנה פשוטה יחסית להכנה, עם ניחוח ים תיכוני חם, שמתאימה במיוחד לשולחן השבת. סחיטת לימון טרייה בסיום ההכנה משלימה את הטעמים ומוסיפה רעננות לכל הצלחת.

מצרכים:

שום

שמן

פפריקה מתוקה

פפריקה חריפה

2 פלפלים חריפים קטנים

2 כפות רסק עגבניות

מלח

תבלין 'קרוויה' (קימל)

פרוסות טונה טרייה

מעט מים

לימון

אבקת אפייה (להשריית הדגים)

אופן ההכנה:

1. משרים את פרוסות הטונה באבקת אפייה למשל 12 דקות, שוטפים היטב ומולחים.

2. מטגנים את השום בשמן על אש נמוכה, בזהירות, שלא יישרף.

3. מוסיפים בעדינות את הפלפלים החריפים והפפריקה המתוקה והחריפה, כדי לשחרר ארומה, שמנים וטעמים.

4. מוסיפים את רסק העגבניות ומבשלים עד לקבלת מרקם סמיך.

5. מוסיפים מעט מים וממשיכים לבשל תוך ערבוב עדין, עד לקבלת רוטב אחיד.

6. מכניסים את פרוסות הטונה לתוך הרוטב.

7. בסוף ההכנה מוסיפים את ה'קרוויה' (קימל), ומבשלים כ-8-9 דקות נוספות.

8. מסיימים בסחיטת לימון טרי מעל ומגישים חם.

רותם בן מויאל משמש כשף הראשי במטבח מלון הריזורט הכשר למהדרין, הממוקם בעיירה לאצ'י שבקפריסין, בעל ניסיון קולינרי טלויזיוני ואדם חביב מאוד, לכשעצמו.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.