משה גלינסקי, בן 7, נהרג היום (חמישי) מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. המשטרה פתחה בחקירה.

הילד נפגע מהאוטובוס ברחוב רבי עקיבא בעיר, ומותו נקבע על ידי חובשים ופרמדיקים של הארגון. הוא סבל מחבלה רב-מערכתית.

לפני שלושה ימים נהרגה מפגיעת מיניבוס ילדה בת 9 שרכבה על קורקינט ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. היא פונתה מהזירה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה לחקירה את נהג המיניבוס. בתאונה אחרת, שהתרחשה שעתיים אחרי, נהרג רוכב אופנוע בדרך חיפה בקריית אתא.

לפני כשלושה שבועות נהרג דניאל קלפהולץ, בן 6, מפגיעת אוטובוס בכרמי צור שבגוש עציון. מחקירה ראשונית עולה כי קלפהולץ נפגע כשנסע בבימבה בכניסה ליישוב, ונלכד מתחת לאוטובוס.

לפי נתוני ארגון בטרם, מתחילת שנת 2026 נהרגו 39 ילדים בתאונות דרכים. בחמש השנים האחרונות (2021-2025), איבדו את חייהם 252 ילדים מסיבה זאת, כ-19% מהם היו ילדים בגילאי 5-9.

אורלי סילבינגר מנכ"לית ארגון בטרם: "תאונה רודפת תאונה, והיום התבשרנו על עוד ילד שאיבד את חייו. תאונות הדרכים הן עדות לכך שילדים בכל גיל זקוקים להגנה מפני תאונות. במיוחד כשמדובר בהולכי רגל, ילדים הם פגיעים ביותר. כשמדובר בתחבורה ציבורית, עקב גובהם הנמוך של הילדים, "השטח המת" של האוטובוס, גורם לכך שהנהגים עלולים שלא לראות אותם בכביש.

אני פונה אליכם ההורים - אל תגידו לי זה לא יקרה. במיוחד בימים אלו כשהילדים מתחילים את החופש הגדול, והשגרה של הילדים משתנה. מאחר והילדים נמצאים יותר במרחב הציבורי, יש להגביר ערנות ולנקוט משנה זהירות".