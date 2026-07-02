צפו: ברכת ״שהחיינו״ בחינה של שורד השבי איילת שוסטר סטוריכלות; סטילס: אור גפן

שורד השבי אלי-ה כהן חגג יחד עם בת זוגו זיו עבוד את החינה לפני חתונתם באירוע מרגש בהשתתפות בני משפחה וחברים.

הוא לבש גלביה מיוחדת שעליה הכיתוב "אבא תודה" - מלים שליווה אותו לאורך כל תקופת השבי בעזה.

"'אבא תודה' זה משפט שמלווה אותי לאורך כל הזמן שהייתי בשבי ולאורך כל התקופה שמאז השחרור. הגלבייה היא בעיצוב של כנרת חינה & ג’ינה לערוסה שלאורך כל המלחמה, כל החתנים שלהם לבשו אותה, והיה כתוב עליה 'bring them home'. עכשיו, כשאני החתן, החלטנו לשנות את זה למשפט שלי - כי סוף סוף אין אף חטוף בעזה", ציין כהן.

אלי-ה כהן חזר לישראל אחרי 505 ימים בשבי לאחר שנחטף על ידי מחבלי חמאס ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. הוא גילה כי בת זוגו זיו עבוד נותרה בחיים ונאבקה למען שחרורו - אחרי שלאורך כל התקופה בעזה - היה בטוח שהיא לא שרדה את מיגונית המוות.

בחודש אוקטובר הציע כהן נישואין לעבוד וחתונתם אמורה להתקיים במהלך חודש אוגוסט.