בעולם שבו כמעט כל שירות עבר לאפליקציה, דווקא אחד השירותים הכי יומיומיים - הזמנת מונית - חוזר למקום הכי פשוט ונוח שיש: קבוצת וואטסאפ מקומית. עבור תושבי רחובות והסביבה, השירות של TakeTaxi מציע דרך חדשה, מהירה ונגישה יותר להזמין מונית ברחובות, בלי להמתין דקות ארוכות על הקו, בלי לחפש מספרים של תחנות, ובלי להסתבך עם אפליקציות שלא תמיד מצליחות למצוא נהג פנוי בזמן אמת.

למה דווקא קבוצת וואטסאפ למוניות?

מי שגר ברחובות מכיר את זה היטב: צריך להגיע לרכבת, לפגישה, לאירוע, לבית חולים קפלן, לנתב"ג או לנסיעה קצרה בתוך העיר - ואז מתחיל החיפוש. מתקשרים לתחנה אחת, ממתינים. מנסים תחנה שנייה, אין מענה. נכנסים לאפליקציה, מחכים לאישור, לפעמים הנהג מבטל, לפעמים אין זמינות, ולפעמים המחיר או זמן ההגעה לא מספיק ברורים.

כאן נכנס הטרנד החדש: קבוצת וואטסאפ ייעודית להזמנת מוניות ברחובות. במקום לעבור בין טלפונים ואפליקציות, הנוסע פשוט נכנס לקבוצה, כותב מהיכן לאסוף אותו, לאן הוא צריך להגיע ומתי - ומקבל מענה מהיר ונגיש יותר.

זה לא בא להחליף לגמרי את תחנות המוניות או האפליקציות, אלא לתת פתרון נוסף, פשוט וישיר, שמתאים במיוחד לאנשים שרוצים להזמין מונית בלי להתאמץ.

מוניות רחובות: שירות מקומי עם מענה אנושי

אחד היתרונות הבולטים של TakeTaxi הוא החיבור המקומי. כשמחפשים מוניות רחובות, לא מחפשים רק רכב שיגיע מנקודה א' לנקודה ב'. מחפשים נהג שמכיר את העיר, את הרחובות, את העומסים, את תחנת הרכבת, את אזור קפלן, את הפקקים ביציאה לנס ציונה, ראשון לציון ותל אביב, ואת הצורך להגיע בזמן.

שירות מקומי יודע להבין את הדינמיקה של העיר. יש הבדל בין הזמנת מונית כללית לבין הזמנת מונית ברחובות מנהג שמכיר את האזור. לפעמים ההבדל הזה הוא בדיוק מה שקובע אם תגיעו בזמן לרכבת, לטיסה או לפגישה חשובה.

פחות המתנה, פחות חיפוש, יותר נוחות

הבעיה הגדולה בהזמנת מונית היא לא תמיד המחיר - אלא הזמן והאנרגיה שמתבזבזים עד שמוצאים מונית זמינה. אנשים לא רוצים “לרדוף" אחרי מונית. הם רוצים לדעת שיש להם דרך פשוטה להזמין נסיעה.

קבוצת הוואטסאפ של TakeTaxi נועדה בדיוק לזה: לתת לנוסעים ברחובות והסביבה אפשרות להזמין מונית בצורה ישירה, פשוטה ומהירה. כותבים הודעה, מציינים מיקום ויעד, ומקבלים מענה בלי שיחות מיותרות ובלי להיתקע במרכזייה.

עבור אנשים מבוגרים, משפחות, נוסעים קבועים, עובדים, סטודנטים ואנשי עסקים - מדובר בשדרוג משמעותי של חוויית ההזמנה.

נוח יותר גם למי שלא מסתדר עם אפליקציות

למרות שאפליקציות מוניות הפכו לחלק מהשגרה, לא כולם אוהבים להשתמש בהן. יש אנשים שלא רוצים להוריד עוד אפליקציה, לא רוצים לפתוח משתמש, לא רוצים להזין פרטי תשלום, ולא רוצים להסתבך עם מסכים מיותרים.

וואטסאפ, לעומת זאת, כבר נמצא אצל כולם בטלפון. זה פשוט, מוכר, מהיר ונוח. לכן קבוצת וואטסאפ למוניות ברחובות יכולה להיות פתרון מצוין למי שמעדיף שירות ישיר ואנושי יותר.

גם במקרים שבהם אפליקציה לא מוצאת נהג זמין, או שהנוסע רוצה לוודא פרטים מראש - וואטסאפ יכול להיות ערוץ יעיל יותר לתיאום נסיעה.

מוניות ברחובות לנתב"ג, לרכבת ולנסיעות חשובות

TakeTaxi נותן מענה למגוון רחב של נסיעות: מוניות ברחובות לנתב"ג, נסיעות לתחנת הרכבת, נסיעות עסקיות, איסופים מראש, נסיעות פרטיות, שירות VIP ונסיעות בתוך רחובות והסביבה.

בנסיעות חשובות, כמו טיסה, פגישה עסקית או אירוע משפחתי, אנשים לא רוצים לקחת סיכון. הם רוצים לתאם מראש, לוודא שהכול ברור, לדעת שיש מענה, ולהרגיש שהם בידיים טובות.

כאן היתרון של שירות מקומי ומענה בוואטסאפ הופך להיות משמעותי במיוחד: אפשר לכתוב את הפרטים, לציין שעה, יעד, מספר נוסעים, מזוודות או בקשות מיוחדות - ולקבל תיאום מסודר יותר.

מתן מוסא ו-TakeTaxi: שירות שמדבר בגובה העיניים

מאחורי TakeTaxi עומד מתן מוסא, שמוביל את השירות מתוך הבנה פשוטה: אנשים רוצים להזמין מונית בקלות, בלי לחץ ובלי סיבוכים. במקום להילחם בטכנולוגיה, השירות משתמש בכלי הכי נגיש שיש - וואטסאפ - כדי לחבר בין הנוסעים לבין שירות מוניות ברחובות בצורה נוחה יותר.

הגישה הזו מתאימה במיוחד לעיר כמו רחובות: עיר גדולה, פעילה, עם אזורי מגורים, עסקים, מוסדות רפואיים, תחנת רכבת, סטודנטים, משפחות ונוסעים רבים לנתב"ג. הצורך במוניות ברחובות קיים כל הזמן - והשאלה היא איך הופכים את ההזמנה לפשוטה יותר.

למה זה יכול להפוך לסטנדרט החדש?

כי אנשים התרגלו לקבל שירות מיידי. הם לא רוצים להמתין, לא רוצים להסביר את עצמם שוב ושוב, ולא רוצים להרגיש שהם תלויים במוקד עמוס או באפליקציה שלא תמיד מוצאת פתרון.

קבוצת וואטסאפ למוניות נותנת תחושה אחרת: יש כתובת, יש מענה, יש שירות מקומי, ויש דרך ברורה להזמין נסיעה. עבור הרבה נוסעים, זה בדיוק מה שחסר היום בתחום המוניות.

מחפשים מוניות רחובות? כך מזמינים דרך TakeTaxi

אם אתם מחפשים מוניות רחובות, מונית לרכבת, מונית לנתב"ג, נסיעה עסקית או נסיעה מהירה בתוך העיר - TakeTaxi מציע לכם דרך פשוטה ונוחה יותר להזמין מונית.

אפשר להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של TakeTaxi, לשלוח פרטי נסיעה ולקבל מענה מהיר להזמנת מונית ברחובות והסביבה.

TakeTaxi הצטרפו לקבוצת הווטצפ שלנו

מוניות רחובות בדרך פשוטה, מקומית ונגישה יותר.