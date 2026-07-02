חברת סייברוואן הודיעה כי חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב (Term Sheet) להשקעה אסטרטגית בחברת Gryphen Aircraft Industries האיטלקית.

במסגרת העסקה המוצעת תשקיע החברה בשלב הראשון 5 מיליון אירו בתמורה ל-33.3% מהון המניות של גריפן (בדילול מלא), בכפוף לבדיקת נאותות, חתימה על הסכמים מחייבים והשלמת תנאי הסגירה המקובלים.

בהתאם למזכר העקרונות, בכפוף לעמידה באבני דרך שונות, תגדיל סייברוואן את השקעתה ל-8.33 מיליון אירו. בתוך תקופה של עד 24 חודשים ממועד השלמת העסקה, אך לא לפני תשעה חודשים ממועד ההשלמה, תהיה רשאית להגדיל את החזקתה בגריפן ל-53% לפי שווי חברה של 30 מיליון אירו.

גריפן מפתחת מערכת כלי טיס בלתי מאוישים (RPAS/UAV) בקטגוריות NATO Class-3 ו-US Group-5, המיועדת למשימות בגובה בינוני וגבוה ולשהייה ממושכת באוויר (MALE). החברה פועלת על בסיס פלטפורמות של מטוסים אזרחיים קיימים ומחזיקה, לפי הודעת החברות, ביותר מ-30 שנות ניסיון בתחום התעופה, מתקן ייצור בשטח של כ-4,000 מ"ר וייצור של למעלה מ-1,000 מטוסים לאורך שנות פעילותה.

בסייברוואן ציינו כי ההשקעה מיועדת להאיץ את פיתוח המערכת, שילוב הטכנולוגיות, ביצוע ניסויים והמסחור, כחלק מהתרחבות פעילות החברה לתחומי הביטחון והאבטחה. עוד נמסר כי המהלך מגיע בהמשך לעסקה האסטרטגית שעליה הודיעה החברה לאחרונה עם VisionWave Holdings.

מנכ"ל סייברוואן, אורי גלבוע, אמר, "ההשקעה הפוטנציאלית הזו מסמנת את כניסתה של SaverOne לשוק הכטב"מים הצבאיים, ומשלימה באופן טבעי את התרחבותנו האחרונה לתחומי הביטחון והאבטחה. אנו מאמינים כי ההשקעה יוצרת הזדמנות צמיחה משמעותית הן עבור גריפן והן עבור סייברוואן."

מייסד ומנכ"ל Gryphen Aircraft Industries, איתי טרנר, אמר, "שיתוף פעולה זה מהווה אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של גריפן ומשקף את החזון המשותף שלנו לספק פתרונות חדשניים וחסכוניים בתחום התעופה הבלתי מאוישת." לדבריו, השותפות עם סייברוואן צפויה להאיץ את פיתוח המוצרים, את חדירתם לשווקים ואת המסחור שלהם, תוך יצירת ערך ארוך טווח ללקוחות ולבעלי המניות.