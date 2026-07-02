מספר פצועי צה"ל ומערכת הביטחון מכל המלחמות, צפוי לעבור את ה-90 אלף פצועים כבר בשנת 2026, זינוק חד של למעלה מ-40% בתוך שלוש שנים

משרד הביטחון מתריע כי לאור היקפי הפצועים יש ליישם את מסקנות ועדת מור יוסף באופן מידי: "המערך הלאומי של שיקום פצועי המלחמה עלול לקרוס"

אגף השיקום במשרד הביטחון מעדכן היום (חמישי) על עליה במספר הפונים לטיפול בשל התמודדות עם מצוקה נפשית בקרב פצועי המלחמה: מתוך כ-26,200 פצועים ופצועות צה''ל וכוחות הביטחון המטופלים באגף, כ-65% מבקשים טיפול בשל מצוקה נפשית.

מתוך הפצועים שטופלו - כ-17,000 מתמודדים עם פציעה נפשית. מתוכם כ-7,700 מתמודדים גם עם פציעה פיזית. כ-9,000 מטופלים מתמודדים עם פגיעה פיזית בלבד. ביניהם 97 פצועים המתמודדים עם קטיעת גפיים.

62% מבין הפצועים הם משרתי מילואים, 21% בשירות חובה, 10% משרתי משטרת ישראל, 7% משרתים בשירות קבע. בחלוקה המגדרית, 92% גברים, ו-8% נשים.

קרוב למחצית מהמטופלים החדשים הם צעירים מתחת לגיל 30 (48%). עוד 30% בני 30 עד 39; ו-22% מעל גיל 40.

עלפ הערכות אגף השיקום, עד לשנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100 אלף, מהם כ-50 אלף מתמודדים עם פגיעות נפשיות.

משרד הביטחון מתריע כי אל מול הגידול העצום במספר הפצועים, יש לתקצב ולהתחיל ליישם באופן מיידי את המלצות ועדת המומחים הציבורית, בראשות פרופ' שלמה מור יוסף. הוועדה מונתה על ידי שרי הביטחון והאוצר, והגישה לאחרונה את המלצותיה ובהן תכנית פעולה מקיפה ביותר.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, אמר בכנס ארגון נכי צה"ל: "מימוש ההמלצות הללו הוא לא אופציה - הוא חובתה של מדינת ישראל. לא רק שר הביטחון, גם שר האוצר בירך על מסקנות הוועדה ותמך בהן - אך ניבחן כולנו בתוצאה, בביצוע ולא בהצהרות. אנו נעמוד על מימוש המסקנות. אם לא נעשה זאת, המערך הלאומי והרגיש הזה של שיקום פצועי המלחמה, העושה עבודת קודש, עלול לקרוס תחת העומס".