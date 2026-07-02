הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני האומדנים הראשוניים למצב התעסוקה והשכר במשק הישראלי, והם מציגים מגמת עלייה ברורה ויציבה בהכנסות השכירים.

על פי הנתונים החדשים, השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש מאי 2026 ב-14,277 שקלים ברוטו.

הנתון משקף זינוק משמעותי ותוספת של 898 שקלים לתלוש השכר, המהווה עלייה של 6.7% בהשוואה לחודש מאי אשתקד.

לצד העלייה בשכר, נרשמה התאוששות מסוימת גם בהיקף התעסוקה הכללי במשק. מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים בחודש מאי עמד על 4.154 מיליון משרות. מדובר בצמיחה של 2.3% לעומת חודש אפריל שקדם לו, ועלייה מתונה של 0.2% ביחס למאי של השנה שעברה.

במקביל לאומדנים הראשוניים של חודש מאי, בלמ"ס פרסמו גם את הנתונים הסופיים והמעודכנים עבור חודש אפריל 2026, המציגים תמונה יציבה ואף גבוהה במעט מזו של מאי. מנתונים אלו עולה כי השכר הממוצע במחירים שוטפים לעובד ישראלי עמד באפריל על 14,374 שקלים ברוטו.

הסכום הזה מגלם בתוכו תוספת ממוצעת של 522 שקלים לעומת חודש אפריל אשתקד, ועלייה של 3.8% בחישוב שנתי. הנתונים המעודכנים הללו מדגישים כי למרות התנודות העונתיות והאתגרים הכלכליים, כוח הקנייה והשכר הנומינלי של העובדים בישראל ממשיך לשמור על גרף חיובי.

ענף ההייטק ממשיך להוביל בפער עצום את טבלאות השכר ולשמש כקטר המרכזי של המשק. הנתונים המעודכנים לחודש אפריל 2026 חושפים כי השכר הממוצע של השכירים הישראלים בענף הטכנולוגיה העילאית הגיע ל-34,870 שקלים ברוטו בחודש. מדובר בזינוק מרשים ותוספת של 2,074 שקלים, המהווה עלייה של 6.3% לעומת חודש אפריל אשתקד.

תעשיית ההייטק המקומית רושמת צמיחה לא רק בשכר אלא גם בגיוסי עובדים ובהיקף המשרות הפעילות. מספר משרות השכיר בהייטק הגיע באפריל ל-398.6 אלף משרות, נתון המשקף עלייה של 0.7% לעומת חודש מרץ שקדם לו, וצמיחה של 0.9% בהשוואה לאפריל אשתקד.