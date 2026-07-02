אירוע חריג בפתח תקווה: ילדה בת 11 שהייתה בדרכה לחוג ברחוב המפלסים בעיר, ניצלה מניסיון חטיפה.

האירוע התרחש כשגבר בשנות ה-40 לחייו התנפל עליה, הרים אותה בכוח והחל להתרחק עמה מהמקום לעיני עוברי אורח.

מחקירת שוטרי תחנת פתח תקווה עולה כי הילדה צעדה לבדה ברחוב הסואן כאשר החשוד התקרב אליה במפתיע. על פי החשד, הגבר ניסה תחילה לחטוף מידיה את מכשיר הטלפון הנייד שלה. הילדה שהתעשתה במהירות והיתה באמצע שיחה עם אביה זעקה לעזרה.

העוברים והשבים ברחוב והנהגים שחלפו במקום שהבינו מיד כי מדובר באירוע פלילי. הם הזעיקו את המשטרה ועיכבו את החשוד.

החשוד נלקח לחקירה ראשונית בתחנה, ובהמשך, בשל מצבו והתנהגותו התמהונית, הוחלט להעבירו לאבחון אצל גורמי רפואה.