כיום מזוהה השם ביאנקיני עם כפר הנופש ומתחם האירועים שבצפון ים המלח, אולם תחילתו הייתה דווקא בירושלים.

באמצע שנות ה-90 הקימה דינה דגן את ביאנקיני כפאב-מסעדה בעיר, מקום שהפך עם הזמן לאחד ממוקדי הבילוי של צעירים ותושבי ירושלים.

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דגן ניהלה את המקום באופן אישי והייתה מעורבת בכל פרט. לדבריה, ביאנקיני היה הרבה מעבר לעסק, אלא מקום מפגש עבור קהל קבוע של מבלים, משפחות וצעירים שביקשו ליהנות מאווירה ייחודית בלב העיר.

בחודש מאי 2001, בשיאה של תקופת הפיגועים בירושלים, התרחש במקום אירוע חריג - אדם שעורר את חשדה של דגן נכנס לפאב כשהוא נושא עמו שקית. תחושת הבטן שלה גרמה לה לבדוק את העניין מקרוב.

בהמשך התברר כי בתוך השקית הוסתר מטען חבלה. לפי דיווחים שפורסמו באותה תקופה, מדובר היה במטען רב-עוצמה שהונח באזור שבו שהו עשרות מבלים.

דגן פעלה במהירות, הרחיקה את השקית מהמקום, הורתה על פינוי המבלים והזעיקה את כוחות המשטרה. חבלני המשטרה שהגיעו לזירה נטרלו את המטען, ובכך נמנע אסון כבד. באותה עת שהו בפאב בין כ-200 לכ-250 בני אדם.

האירוע הותיר עליה חותם עמוק. בשנים שלאחר מכן, על רקע המצב הביטחוני והפגיעה בענף הבילוי בירושלים בתקופת האינתיפאדה השנייה, החליטה לסיים את פעילות המקום בעיר ולחפש כיוון חדש.

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החיפוש הוביל אותה לצפון ים המלח. שם החלה להקים מחדש את ביאנקיני, הפעם ככפר נופש ומתחם אירועים המשקיף אל הים והמדבר. עם השנים התרחב המקום והוא כולל חדרי אירוח, מסעדה, בריכה, מתחמי אירועים ומתחמים המיועדים למשפחות, קבוצות ונופשים מכל רחבי הארץ.

עיצובו של המתחם שואב השראה מהסגנון המרוקאי ומשלב קשתות, צבעים חמים ופינות ישיבה המעוצבות ברוח התרבות הצפון־אפריקאית. לצד פעילות הנופש מתקיימים במקום גם אירועים פרטיים, שבתות חתן, חינות, ימי גיבוש וכנסים.

אחד המאפיינים הבולטים של ביאנקיני הוא מגוון האורחים הפוקדים את המקום. לאורך השנים הגיעו אליו משפחות, קבוצות, תיירים ומבקרים ממגזרים שונים, מתוך רצון ליצור מתחם אירוח הפתוח לקהלים מגוונים.

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יותר משני עשורים לאחר אותו אירוע בירושלים, ממשיכה דינה דגן לנהל את ביאנקיני שבצפון ים המלח. עבור רוב המבקרים מדובר בכפר נופש מוכר, אך מאחורי המקום עומד גם סיפור אישי יוצא דופן, שהחל בפאב ירושלמי והמשיך במסע שהוביל להקמת אחד ממתחמי האירוח המוכרים באזור.



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