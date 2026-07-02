בתום הליך ממושך מול הרבנות הראשית לישראל קיבל היום (חמישי) מערך כשרות צהר אישור לפעול כגוף נותן הכשר.

כשרות צהר פנתה לבית המשפט העליון בעבר ודרשה להכיר בה כגוף נותן הכשר באופן ענייני ושוויוני, כהגדרתה. לאחר תקופה ארוכה, התקבל היום האישור על ידי מנכ"ל הרבנות הראשית שעתיד לעזוב את תפקידו בקרוב.

"מדובר בצעד תקדימי, אשר עשוי לתרום לחיזוק מערכת הכשרות בישראל, להגברת השקיפות, להורדת עלויות ולחיזוק אמון הציבור בכשרות. בעקבות ההחלטה, כשרות צהר הנפיקה לרוב העסקים שתחת פיקוחם תעודת כשרות מעודכנת שכולל את המילה 'כשר'", אמרו במערך.

מערך הכשרות של צהר פועל מאז שנת 2018 ומפקח על מאות בתי עסק, בתי מלון ומטבחים מוסדיים, תוך הקפדה על כללי ההלכה ועל מנגנוני פיקוח מתקדמים, ובהם העסקה מסודרת של משגיחים, הפרדה בין בית העסק לבין המשגיח, ושקיפות מלאה מול הציבור.

מנכ"ל מערך כשרות צהר, הרב עמנואל גדג', הגיב "אנו מברכים על ההחלטה להעניק למערך כשרות צהר אישור לפעול כגוף נותן הכשר. זהו צעד היסטורי לחיזוק מערכת כשרות ממלכתית, מקצועית ומפוקחת, הפועלת על פי ההלכה ומתוך אחריות לכלל הציבור.

מערך כשרות צהר פעל לאורך כל השנים במקצועיות, באחריות הלכתית ובשקיפות מלאה, מתוך מטרה אחת: להרבות כשרות בישראל ולתת מענה ראוי לעסקים ולציבור שומרי הכשרות. אנו שמחים שלאחרונה יש לכך הכרה רשמית, ורואים בכך הזדמנות חשובה להרחבת מעגלי הכשרות ולחיזוק האמון הציבורי במערכות הכשרות בישראל. יש לקוות כי הוצאת הרישיון תאיר את עיני המחוקקים בדבר חשיבות פעילותם של גופי כשרות מקצועיים ומסורים, המשלמים את שכר המשגיחים והמפקחים, ופועלים למען חיזוק הכשרות בישראל באמונה שלמה".