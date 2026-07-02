לפני מספר ימים פורסם דבר כוונתו של שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לבקש מנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי של אלאור אזריה. זאת בעקבות בקשתו של אלאור, שסיפר על העברת הרישום הפלילי מהצבא לאזרחות, באופן שמונע ממנו לחזור לחיי שגרה, למרות ששילם את חובו לחברה.

בריאיון לערוץ 7 מתייחס עו"ד אייל בסרגליק, מי שעמד בראש צוות ההגנה של אלאור בערכאה הראשונה, למשמעויות הרישום הפלילי, ומציין את חששו כי הבקשה לא תאושר, מאחר שאותם גורמי פרקליטות שעמדו מאחורי כתב האישום נגד אלאור עדיין נמצאים במערכת בתפקידים בעלי השפעה.

"עבירת הריגה היא מאוד חמורה והרישום הפלילי קיים בה וכאשר הרישום הפלילי קיים הוא לא יכול לקבל ויזה בארה"ב, ב-2017 עשו לו סנקציות בארה"ב, ישנן הטבות מסוימות שהוא יכול היה לקבל כלוחם ולא יקבל ובכל מקום עבודה הרישום מלווה אותו ככתם. לכן צריך למחוק את זה".

עו"ד בסרגליק מציין כי אלאור פנה בעבר בבקשה למחיקת הרישום הפלילי, אך לא נענה. בדבריו הוא מחזיר אותנו להתנהלות המשפט בערכאה הראשונה, כאשר התיק נחשב לתיק רצח, ובמסגרתו נעשה ניסיון לשלול את טענת ההגנה העצמית, את החשש מהפעלת מטען וכיוצא באלה. יו"ר ההרכב, מיה הלר, כתבה את הכרעת הדין, ובה התמקדה בסוגיית טוהר הנשק. דבריה, אומר בסרגליק, גרמו לחיילים לחשוב עשר פעמים לפני כל פתיחה באש, מחשש למעצר דומה לזה של אלאור אזריה. "מצאנו את עצמנו עם חיילים שבורחים ממחבלים במקום לירות ולתקוף ולהגן על עצמם".

מוסיף בסרגליק ומספר על התנהלות צוות ההגנה, שלקח את הטיעונים והפך אותם כאשר הוכיח את החשש ממטען באמצעות עדותו של החבלן, שסיפר על פיצוץ בגדי המחבל. בעקבות זאת ביקש צוות ההגנה עונש מופחת. "אלאור קיבל 18 חודשים, שזה העונש הנמוך ביותר אי פעם. התביעה לא קיבלה את מה שרצתה והתובע שגויס למילואים רצה להמשיך במשפט".

בסרגליק מספר על הפגישה שקיים, בידיעת המשפחה ובידיעת עו"ד שפטל, שנכנס לטיפול בתיק. בפגישה השתתפו הפצ"ר והתובעת הצבאית, ובה הועלתה הצעה שהגיעה לאחר שלכל הצדדים נמאס לעסוק בתיק. על פי ההצעה, אלאור יקבל חנינה והמתקת עונש, יעבור ועדת שליש כמקובל בצבא, כלומר ירצה תשעה חודשי מאסר, ולאחריהם יוכל לצאת לחייו.

תחושתו של בסרגליק היא שבמערכת המשפט הצבאית אלאור לא יקבל צדק, בעיקר לאחר שהרמטכ"ל אייזנקוט קידם את שופטיו של אלאור וקבע כי הם יודעים מה נכון לעשות. משום כך תמך בקבלת ההצעה, אך שפטל היה משוכנע שניתן יהיה להגיע לזיכוי, ואלאור בחר להמשיך בהליך, שבסופו נותרה התוצאה כפי שהייתה, 18 חודשי מאסר.

להערכת בסרגליק, מחיקת הרישום הפלילי הייתה יכולה להתבצע כבר ב-2017. ואולם, לאחר שההצעה הראשונית נדחתה ושניים מהשופטים טענו לביזיון העבירה בענישה המופחתת שנקבעה, מסעו של אלאור למחיקת הרישום הפלילי הפך למורכב ומסובך הרבה יותר. "טוב שהשר כץ אתו, והוא שינסה לשנות את חוות דעת הפרקליטות הצבאית, אבל מי שיתן את חוות הדעת הזו היא הפרקליטות הצבאית וכאשר שרון אפק, שהיה אז הפצ"ר והיום הוא משנה ליועמ"שית ונמצא בסביבה ויוכל להשפיע על מה שיגיד הפצ"ר החדש, לא בטוח שהפרקליטות הצבאית תסכים. אם היא תתנגד תהיה עמדה של ייעוץ משפטי נגד החנינה".

שני אלמנטים אלה, עמדת ערכאת הערעור, שראתה בענישה שהושתה על אלאור ענישה מופחתת, ונוכחותו של שרון אפק בצמרת המערכת המשפטית, עשויים, מזהיר בסרגליק, להיות לאלאור אזריה לרועץ בבקשתו למחיקת הרישום הפלילי מתיקו.