סגן השר אלמוג כהן תקף היום (חמישי) בחריפות את מי שמציינים את היום ה־1,000 לטבח 7 באוקטובר, והאשים כי מדובר ב"שמאל הקיצוני".

"השמאל הקיצוני מציין היום 1,000 ימים לטבח הנורא שנגרם בעקבות אסון הסרבנות", כתב כהן. "אנחנו לא צריכים תזכורת או יום מיוחד, כולנו זוכרים יום־יום, שעה־שעה את האסון שהבאתם עלינו".

גם השר עמיחי אליהו התייחס היום לשאלת האחריות לאירועי 7 באוקטובר, ואמר כי אלוף (מיל') ניצן אלון "אשם בזה שנחטפו אנשים. הוא והקונספציה אשמים. הוא צריך לבקש סליחה". עוד הוסיף כי "אנשים נרצחו בגלל ניצן אלון ובגלל הגישה הזו ששמה את המחבלים על הגדר".

יום ה־1,000 לטבח האכזרי של חמאס צויין באירועי זיכרון ובהפגנות של 1,500 משפחות שכולות, שורדי שבי חמאס ושורדי הטבח. המשתתפים קיימו מחאות מול הכנסת, בצומת כרכור ובכיכר פריז בירושלים, ובשעה 6:29 הדליקו הורים שכולים נרות זיכרון באתר הנובה.