את ממילא אנחנו אוהבים, ובשורת הכשרות של הרב מחפוד הניעה אותנו לירושלים. זאת מסעדת גריל האוס משוכללת, והתחלנו בסיגר.

הייתה שמועה שהסיגר עשוי מבקר וכבד והוא מתפוצץ באופן מפואר בפה. וואלה, אמת בשמועה: הסיגר של JOY טרי, לוהט, פריך וקרסטי, והמילוי שלו בועט לך בחך. ומתברר שהם מכינים אותו במקום, מאפס.

פלטת הסלטים שהגיעה כוללת חמישה סלטים שמתחלפים כל שבוע. הטחינה שלהם? אלוהית - סמיכה, חמצמצה ומרירה במידה נכונה. הכרובית חלומית, והמטבוחה... בוא נאמר ככה, לא באנו לפה בשבילה.

הקוקטיילים במקום עובדים. הג'ין שלי היה חמוץ וחריף. לא יודעת מה כולל קוקטייל "קוקו שאנל", אבל הוא מבושם מאוד עם ארומטיות עשירה - ריח דומיננטי שמזכיר לנו את הסבתות שלנו שהשתמשו בעצמן.

ביקשנו סלט לאוורר את הבשרים, וקיבלנו "סלט שוק" עם עגבניות וחסה ובצל סגול - טעים, מתובל ויפה. אבל היה שם עוד משהו, שהדליק לגמרי והעצים אותו: הסוּמָאק. ריבונו של העולם, למה עד היום לא שמנו בבית סוּמָאק בסלט?

רבים בוחרים בשלב הזה סטייק על כל תצורותיו, אבל אנחנו באנו לדברים המיוחדים. והנה הגיע הדבר המיוחד: סינייה - קציצות בקר מתובלות באופן מרשים במחבת עם גרגירי חומוס, עגבניות וטחינה עסיסית, כל זה עטוף ממעל בבצק ונאפה יחד. כשהוא הגיע, פרצנו את הבצק, והטעם הלימוני (לא לימון רגיל, משהו אחר), הקציצות המשכנעות והרוטב הבאמת כייפי - עשו את ההבדל.



JOY: מדרחוב ממילא, ירושלים

כשרות: הרב שלמה מחפוד והרבנות ירושלים



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פורסם בגיליון "נופשים"