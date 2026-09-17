הקריה האקדמית אונו מחבקת ומגבה את אנשי הקבע

בקריה האקדמית אונו פגשנו את נ', סטודנט איש קבע, המספר על היחס המיוחד אותו מעניק המוסד לאנשי קבע ואנשי צבא בכלל, דווקא בתקופה זו של מלחמה וסדרי חיים מורכבים.

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את הקריה האקדמית אונו מגדיר נ' כ"הבית של אנשי הצבא", ואומר כי "יש כאן באונו מסלול מאוד מיוחד לאנשי קבע. בקריה מבינים את המצב. בשלוש השנים האחרונות אנחנו במלחמה ובתקופה הזו הקריה האקדמית מגבה אותנו ונותנת לנו רוח להמשיך, גם לשרת וגם ללמוד תוך כדי ולהתקדם בתחומים שונים".

נ' מספר על רגעים קשים של ימי מלחמה ומציאויות מורכבות שבהן "היינו סגורים ימים שלמים במקום אחד, מתעסקים בעולם המבצעי ובמקביל היה לנו מבחן". על מנת לסייע ללוחמים גובשה תכנית סדורה וייעודית עבור אנשי הקבע על מנת לאפשר להם לימוד גם במציאות הזו, "והוצאנו ציונים מאוד יפים", הוא אומר.

עוד מתייחס נ' לאווירה המיוחדת בקריה השומרת על מעטפת מותאמת לסטודנטים הדתיים. בעיניו מדובר במעין חזרה מסוימת לתקופת הישיבה או האולפנה במקביל לשאיפה למצוינות אקדמית. "אני סבור שנמצאים כאן המרצים הטובים בארץ, מרצים שנותנים מעצמם בשעות לא שעות, משקיעים בכל סטודנט וסטודנטית, עונים מתוך הקשבה ודוחפים אותנו קדימה", הוא אומר וחותם בהמלצה-קריאה: "תבואו".

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