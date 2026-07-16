"מינהל ציונות הדתית מאפשר לבני ובנות המגזר הדתי לאומי להגיע לאקדמיה, למכללה המומלצת בישראל עם המרצים הטובים בישראל, הקריה האקדמית אונו, ועם זאת לקבל מעטפת שנותנת תחושה של בית", אומר ראש מינהל הציונות הדתית בקרה האקדמית אונו, ליאור פרישמן.

הרב משה רייס, מייסד המינהל, מספר על ייחודו של המקום וייחודם של הלימודים בו: "העוגן שלנו בא לידי ביטוי גם בפעילויות העשרה וגיבוש. היעד הוא לא רק ללמוד ולהוציא תואר, אלא גם מעבר לזה, ליצור קהילתיות ציונית דתית".

מרחיבה רבקה ורטהימר, הרכזת האקדמית במינהל, ואומרת: "הסטודנטים שלומדים במינהל הציונות הדתית ומקבלים את המעטפת שלנו זוכים לבית חם, לעוגן, לאוזן קשבת. למעשה מדובר במינהל סטודנטים נוסף שמסייע להם בחייהם הסטודנטיאליים, אם יש להם בעיות כלשהן, צורך בהקלות וכו'".

מעטפת אישית, קהילה חמה ומלגה משמעותית - כך נראית חוויית לימודים אחרת. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

"מינהל הציונות הדתית מעניק לסטודנט מעטפת מלאה עם פעילויות, שיעורים, הרצאות, תוכנית מיוחדת לשידוכים, מלגה משמעותית שמאפשרת לסטודנטים ללמוד כאן בקריה האקדמית אונו", אומר פרישמן וורטהימר מוסיפה ומציינת יוזמות ופעילויות, סיורים ועוד, "כל מה שייתן להם תחושה של בית שמתכתב עם עולם הערכים שלהם ועם הזהות שלהם".

פרישמן מציין כי לבד מכל אלה קיים בקריה גם בית המדרש החברתי על שם לב ברלינר ובראשו עומד הרב דני לביא שמוסר שיעורים והרצאות לסטודנטים שמקבלים מצידם שמירה על מעטפת של לימוד תורה המלווה אותם גם בעשייה האקדמית.

"אנחנו שליחים בעולם הזה ולשם כך הגענו לכאן. כך אני מאוד מאמין", אומר הרב רייס המייחל להמשך עשייה ופיתוח של הקריה. פרישמן מציין כי כיום מכילה הקריה כ-25,000 סטודנטים בקמפוסים השונים, בחיפה, בצומת סביון, באונו ובירושלים. בכל אלה "מגוון רחב מאוד של מסלולי לימוד, 74 תוכניות לימוד שונות במשפטים, בעסקים, במקצועות הבריאות, בספורטתפיה, במערכות מידע ועוד. יש הרבה מאוד תוכניות מרתקות ואנחנו מזמינים את הסטודנטים לבוא ללמוד וליהנות מהיתרונות הן של הקריה האקדמית אונו והן של מינהל הציונות הדתית שבתוך הקריה".

אם חשוב לכם ללמוד במקום שמעניק הרבה מעבר לתואר - זה הזמן להכיר את מינהל הציונות הדתית. לחצו כאן>>>