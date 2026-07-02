ראשי שלוש הקהילות היהודיות באזרבייג'ן פנו לחברי הכנסת בקריאה שלא לתמוך ביוזמות פרלמנטריות הנוגעות להכרה ברצח העם הארמני. הפנייה מגיעה על רקע החלטת ממשלת ישראל להכיר באופן רשמי ברצח העם הארמני.

על המכתב חתומים יו"ר קהילת יהודי ההרים בבאקו מיליך יבדאייב, יו"ר הקהילה האשכנזית אלכסנדר שרובסקי ויו"ר הקהילה הספרדית הרב זמיר איסאייב.

לדבריהם, סוגיות היסטוריות מורכבות צריכות להתברר בידי חוקרים והיסטוריונים ולא באמצעות החלטות פוליטיות.

במכתבם הזהירו כי מהלך מסוג זה עלול לפגוע באמון שבין ישראל לאזרבייג'ן, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים בינלאומיים לקדם הסכם שלום בין אזרבייג'ן לארמניה.

הרב איסאייב אמר בריאיון ל-JNews, "סוגיות היסטוריות אינן צריכות להפוך להחלטות פוליטיות. הכרעות כאלה הופכות מחלוקות עבר לכלי ניגוח בזירה המדינית, במקום להותיר אותן למחקר מקצועי".

לביקורת הצטרף גם נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, פרופ' אפרים ענבר. בריאיון לרדיו "קול ברמה" כינה את המהלך "טעות ילדותית וקטנונית", וטען כי הוא עלול לפגוע ביחסיה האסטרטגיים של ישראל עם אזרבייג'ן.

לדבריו, אם ישראל מבקשת לפעול מול טורקיה, עליה לעשות זאת "בשקט ובשכל", ולא באמצעות צעדים הצהרתיים שעלולים להרחיק בעלות ברית. ענבר הוסיף כי מדיניות חוץ צריכה להתבסס על אינטרסים מדיניים וביטחוניים ולא על "נקמנות היסטורית".

הביקורת מצד הקהילות היהודיות והחוקרים מצטרפת לגינוי הרשמי שפרסמו הרשויות באזרבייג'ן, אשר הזהירו מפגיעה ביחסים עם ישראל וקראו לירושלים לשקול מחדש את המהלך.

גם ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, הביע הסתייגות מהפיכת סוגיית רצח העם הארמני לכלי פוליטי בזירה הבינלאומית.

בעקבות ההכרה בארמניה, שגריר אזרבייג'ן בישראל נמצא כעת בבאקו להתייעצויות.