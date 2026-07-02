הזירה באור עקיבא צילום: מד"א

אישה בת 69 נמשתה היום (חמישי) מחוסרת הכרה מבריכה בבית פרטי באור עקיבא. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותה ללא דופק וללא נשימה. החובשים והפראמדיקים החלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויים והנשמות, אולם בסופן נאלצו לקבוע את מותה במקום. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, יוסי אזולאי, סיפר, "קיבלנו דיווח על אישה שנמשתה מהבריכה כשהיא מחוסרת הכרה. כשהגענו לבית הבחנו באישה בת 69 כשהיא ללא דופק וללא נשימה". לדבריו, "התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".