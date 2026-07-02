הסלמת משבר הגיוס מגיעה לשיא חדש והפעם בישיבת "מיר" שבירושלים - המוסד התורני הגדול ביותר בעולם היהודי, המונה אלפי תלמידים.

על רקע מעצר של אחד מתלמידי הישיבה בשבוע שעבר, פרסם היום (חמישי) ראש הישיבה, הרב אליעזר יהודה פינקל, מכתב הנחיות דרמטי ומנוסח בחריפות חסרת תקדים, המגדיר את המציאות הנוכחית כ"עונת רדיפות".

במכתב נחשף כי בעקבות המצב הקימה הנהלת הישיבה ועדת חירום פנימית מיוחדת, המורכבת מרבנים, מחנכים ואנשי מקצוע, שתהווה מעתה הצינור הבלעדי והחוקי לטיפול של התלמידים מול רשויות צה"ל.

ראש הישיבה יוצא באזהרה נוקבת נגד עסקנים עצמאיים ויוזמות פרטיות של בחורים שמנסים להשיג פטורים באופן עצמאי, ומציין כי אלו הפועלים על דעת עצמם או על ידי עסקנים למיניהם למצוא דרכים לקבל פטור, פשוט מכניסים את עצמם לגוב האריות, לסכנת גיוס או למעצר מיידי.

בשל כך, הציב ראש הישיבה שתי הנחיות ברזל מחייבות: איסור התייצבות מוחלט בלשכות הגיוס ללא אישור מפורש בכתב מוועדת הישיבה, גם אם הבחור בטוח שהוא זכאי לכך, ועוצר יציאה מהארץ ללא בדיקה ואישור מוקדם של הוועדה, מחשש למעצרים של "משתמטים" בביקורת הדרכונים בנתב"ג.

הרב פינקל מבהיר לתלמידיו כי לא תהיה סובלנות למפירי המשמעת, וכי תלמיד שיפעל בניגוד להוראות יוציא את עצמו מהכלל ועלול לשאת בעצמו בתוצאות מעשיו.

חלקו המרתק ביותר של המכתב מתפקד כמעט כ"מדריך לנעצר" ומפרט קו הגנה משפטי נוקשה שבחורי הישיבה מצווים לנקוט אם ייעצרו על ידי המשטרה הצבאית או משטרת ישראל.

ראש הישיבה מורה כי בעת מעצר חס וחלילה, יש לפנות מיידית לנציג הוועדה בטלפון שיפורסם, ובמקביל לשמור על זכות השתיקה, לא לומר שום פרט מלבד שם ותעודת זהות, ועל כל השאלות של החוקרים לענות במשפט אחד קבוע: "עורך הדין יענה לכם".

את המכתב הדרמטי חותם ראש הישיבה בקריאה לחשבון נפש רוחני, תוך שהוא קובע כי הגברת קצב הלימוד והתפילה היא התשובה האולטימטיבית ל"גזירות השלטון", כלשון המכתב.