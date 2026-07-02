משטרת יוון פתחה בחקירה רשמית בעקבות תהלוכה חריגה של עשרות פעילים פרו-פלסטינים קיצוניים שצעדו בימים האחרונים ברחובות סלוניקי.

המשתתפים, שהיו לבושים בחולצות שחורות הנושאות את דגל פלסטין, קיימו צעדת מחאה במרכז העיר במסגרת אירוע שהוגדר על ידי המארגנים כ"סיור אנטי-ציוני". הצעדה עוררה מתיחות רבה וסערה ציבורית נרחבת ברחבי המדינה.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית ביוון, גורמי אכיפת החוק בוחנים כעת האם במהלך התהלוכה הושמעו קריאות המהוות הסתה לשנאה או לאלימות, והאם יש מקום להעמיד לדין את מארגני האירוע.

מאחורי המצעד עומדים פעילים המשתייכים לארגון האנרכיסטי הקיצוני "רוביקון". בהודעה שמסרו המארגנים, הם הצהירו בגלוי כי מטרת הצעדה הייתה "למחות נגד הנוכחות הישראלית הגוברת בסלוניקי והפיכתה של העיר ליעד תיירותי מרכזי עבור ישראלים".

האירוע עורר תגובות חריפות וחשש עמוק בקרב מוסדות הקהילה היהודית ביוון ובעולם. המועצה המרכזית של הקהילות היהודיות ביוון (KIS) פרסמה הודעת גינוי תקיפה במיוחד, שבה נמתח קו ישיר ומדאיג בין המצעד הנוכחי לבין פרקים אפלים בהיסטוריה האנטישמית של העיר.

"בדיוק 95 שנים לאחר שחוליות תקיפה הסתובבו ברחובות סלוניקי ותקפו יהודים, הופיעו שוב קבוצות מאורגנות שלבושות בשחור ומטילות פחד על יהודים וישראלים", לשון הודעת המועצה.

אל הגינויים הצטרף גם הקונגרס היהודי העולמי, שפרסם התייחסות רשמית לאירוע וטען כי לא מדובר במחאה לגיטימית, אלא בניסיון מכוון להפחיד ולערער את ביטחונה של הקהילה היהודית המקומית ותיירים המבקרים בעיר.