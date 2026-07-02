ד"ר חנה קטן בטור וידאו בערוץ 7 בירכה על עצירת המעצרים של בני הישיבות המשתמטים, וקראה לשנות את אופן ההתמודדות עם המחלוקות סביב הנושא.

"אני שמחה על עצירת המעצרים המבישים של בני הישיבות. מחלוקות עמוקות לא פותרים באמצעות השפלה או מעצרים". עוד הוסיפה כי היא מקווה שמדובר בתחילתו של שינוי בשיח הציבורי. "אני מקווה שזהו צעד ראשון בדרך לשיח אחר, כזה שמאחד במקום להעמיק את הקרע", אמרה.

בהמשך קראה ד"ר קטן לציבור החרדי להיות שותף מלא באחריות הלאומית. לדבריה, מדינת ישראל נמצאת בתקופה קשה, וכי "זו שעת מבחן לכולנו. אני מאמינה שיש מקום להתגייס לצה"ל ולהצטרף למאמץ להגנת המדינה".

בסיום דבריה הגדירה את המצב כ"מלחמת מצווה במלוא מובן המילה", והוסיפה כי "אחריות משותפת, ערבות הדדית וכבוד הדדי הם הדרך לחזק את החברה הישראלית יחד. זו האחריות של כולנו".