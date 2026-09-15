מאסטרו ירון גוטפריד

מאסטרו ירון גוטפריד, מנהל בית הספר למוסיקה בקריה האקדמית אונו, מסביר מה הופך את המוסד למקום שבו צעירים רבים מעוניינים לשדרג ולבנות את עצמם כאמנים.

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"אונו מיוזיק הוא בית ספר בוטיק בתוך הקריה הגדולה שנועד להכשיר מוזיקאים ומוזיקאיות במגוון של מסלולים, זמרים, נגנים, מלחינים, מפיקים וזמרים יוצרים. יש לנו מסלול לימודים מיוחד של שנתיים לתעודה וגם אפשרות להשלמה לתואר במוזיקה", מספר גוטפריד.

מדובר לדבריו, בתואר שיש בו גישה גם לבמה, וגם לטכנולוגיות מתקדמות. "יש המון שעות של במה וכמעט כל קורס עולה על הבמה בסוף בפרויקט סיום. אנחנו מעלים כל שנה מחזמר, יש לנו משהו כמו 15 אנסמבלים בסגנונות שונים. אנחנו גם מאוד טכנולוגיים ויש לנו אולפן שלא מבייש שום אולפן מסחרי בעולם. אנחנו לומדים המון תוכנות וגם שימוש ב-AI שמאוד צריכים היום".

גוטפריד מעודד את בני הציונות הדתית להצטרף ל-25,000 סטודנטים שכבר נהנים מהמגוון הרחב ומהמעטפת שיש למינהל הציונות הדתית שבקריה האקדמית אונו להציע בקמפוסים השונים ברחבי הארץ.

"יש המון סטודנטים דתיים וכולם לומדים ומנגנים יחד. אני נותן להם את החופש ואם מישהו רוצה לעסוק בחומרים שמעניינים אותו - מתוך העולם - שלו - אנחנו נוביל אותו בדרך הזו. הרצון הוא לפתח את האומנים מהמקום הרגשי ומהסיפור שממנו הם באים. מאוד חשוב להתחבר לנפש של האומן - ולכן אנחנו מצליחים", הוא מסכם.

מחפש מקום שיטפח את הכישרון, הערכים והיצירתיות שלך? זה הזמן להכיר את אונו מיוזיק. לחצו כאן>>>