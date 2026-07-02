כוחות צה"ל ומשטרה פתחו היום (חמישי) במצוד אחר מחבל שעל פי החשד תקף מתיישב וניסה לדרוס אותו בחוות קרן, הסמוכה ליישוב כרמי צור שבגזרת עציון. באירוע לא היו נפגעים.

לפי צה"ל, הכוחות הוזעקו למרחב בעקבות דיווח על ניסיון דריסה. זמן קצר לאחר מכן נפתח מרדף אחר החשוד, במקביל לסריקות שמבצעים הכוחות באזור.

במשטרה מסרו כי מדובר ברכב ישראלי שנהוג בידי חשוד פלסטיני, שנכנס לשטח החווה. על פי החשד, הנהג תקף תחילה את תושב המקום ולאחר מכן ניסה לדרוס אותו ונמלט.

חוקרי תחנת עציון פועלים לאיסוף עדויות וממצאים מהזירה, לצד מאמץ מודיעיני ומבצעי לאיתור החשוד והרכב שבו נמלט.