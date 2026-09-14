הדס תמם בן אברהם

הדס תמם בן אברהם, סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו, מספרת על תוכניות הלימודים בתחום ועל החיבור שהן מבקשות ליצור בין האקדמיה לצורכי התעשייה. לדבריה, חלק מהתוכניות בתחום נלמדות בקריה באופן בלעדי.

"הקריה האקדמית אוונו לקחה על עצמה את התחום של פיתוח וסייבר כמשהו מאוד מרכזי בתוך תוכניות הלימודים", היא אומרת. "ואני גאה להגיד שאנחנו המוסד המוביל בתחומים האלה - גם במגוון ההכשרות שאנחנו מציעים וגם ביכולת שלנו להכניס לתחום הזה כל אחד, מכל הקשת, שמעוניין להגיע לכך לפי התארים השונים".

לדבריה, "אנחנו מכשירים לכל מה שהתעשייה מדברת עליו ומחפשת את האנשים האלה. בחלק מהעשייה שלנו אנחנו מלווים על ידי התעשייה, באמצעות ועדה שבאה ומסתכלת על התכנים, ונותנת את ההערות שלה מתוך הניסיון".

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לדבריה, העלייה במספר משברי הסייבר והצורך של ארגונים לפתח מוצרים מאובטחים מגדילים את הביקוש לאנשי מקצוע בתחום: "יש יותר ויותר משברי סייבר, יותר צורך בתוך הארגונים עצמם לבנות את המוצרים בצורה מאובטחת ואין אנשים שיודעים לעשות את זה - ואנחנו מכשירים את הסטודנטים שלנו בדיוק לכך".

ההכשרה, לדבריה, כוללת דגש על ניסיון מעשי כבר במהלך התואר, "בסוף השנה השנייה הם כבר מחזיקים בתיק עבודות כדי שכולם יהיו כבר בתוך הפרקטיקה. בנוסף יש לנו יחידת השמה שמקושרת לתעשייה ומלווה את הסטודנטים בתוך תהליך הלימודים שלהם. איך לכתוב פרופילים נכון, איך כותבים קורות חיים, איך מתראיינים בעולם ההייטק ועוד".

היא מעודדת את בני הציונות הדתית להצטרף ל-25,000 סטודנטים שכבר נהנים מהמגוון הרחב ומהמעטפת שיש למינהל הציונות הדתית שבקריה האקדמית אונו להציע בקמפוסים השונים ברחבי הארץ. "כבוגרת המסלול הראשון של הציונית הדתית בקריה האקדמית אונו, אני חושבת שזה מסלול סופר ייחודי, שמאפשר לך גם לשמור על הצביון שלך - אבל גם לעשות את כל ההווי החברתי והקהילתיות שאנחנו הציבור הדתי לאומי מחפש. המקום שלנו הוא גם לייצר את המגוון, לבוא וללמוד את כל אחד מהתארים ועדיין לשמור עלינו בקהילה שלנו כמו שאנחנו אוהבים".

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