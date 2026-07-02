מסתערבים סיכלו עסקת נשק דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב ירושלים, בשיתוף בלשי ימ"ר מחוז ש"י, כוחות חטמ"ר אפרים ולוחמי מג"ב איו"ש, סיכלו אתמול (רביעי) עסקת אמל"ח בכפר נבי אליאס שבחטיבת אפרים. בפעילות נעצרו שני חשודים ונתפסו שני נשקים מסוג "קרלו".

הפעילות בוצעה בעקבות הכוונה מודיעינית של ימ"ר מחוז ש"י. כוח מסתערבים סמוי נערך בנקודת המפגש וביצע עסקת אמל"ח מבוימת עם החשודים.

לאחר שהחשודים העבירו את אמצעי הלחימה, פשטו הכוחות על המקום. אחד החשודים נעצר במקום, בעוד השני ניסה להימלט ברכבו תוך שניגח את אחד מכלי הרכב של הכוח.

בשל הסכנה שנשקפה לכוחות בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב, והוא נעצר. בחיפוש שבוצע נתפסו שני נשקי "קרלו".

שני החשודים ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י. במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול, יחד עם צה"ל ויתר גורמי הביטחון, לסיכול סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ולמעצר המעורבים.