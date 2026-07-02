בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את תביעתו של הפרשן יעקב ברדוגו נגד תחנת גלי צה"ל, שבה טען כי פוטר שלא כדין, ממניעים פוליטיים ותוך הפליה פסולה.

בפסק הדין נקבע כי ברדוגו לא הוכיח את טענותיו וכי דין תביעתו להידחות.

השופטים קבעו כי ברדוגו לא פוטר, אלא בחר לסיים את עבודתו בתחנה לאחר שהוחלט לשנות את מבנה תוכנית "יומן הערב".

עוד נקבע כי הנהלת התחנה הבהירה לו כי יוכל להמשיך להגיש את התוכנית "מחשבות בע"מ" ואף הוצעו לו רצועות שידור נוספות, אך הוא הודיע בשידור חי על עזיבתו ולא שב לשדר.

בית הדין דחה גם את הטענה שלפיה סיום ההתקשרות נבע ממניעים פוליטיים או מהתערבות של שר הביטחון דאז בני גנץ. בפסק הדין נקבע כי לא הוצגה כל ראיה התומכת בטענות אלה, וכי השינויים שבוצעו בלוח השידורים נבעו משיקולים מקצועיים ועריכתיים.

עוד נקבע כי לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין ברדוגו לבין גלי צה"ל. בית הדין ציין כי בשנת 2016 הוצע לברדוגו להיקלט כאזרח עובד צה"ל, אך הוא דחה את ההצעה וביקש להמשיך לספק את שירותיו באמצעות חברה שבבעלותו, בין היתר בשל עיסוקיו הנוספים והמגבלות החלות על עובדי מדינה.

לאור הממצאים דחה בית הדין את כלל רכיבי התביעה, שכללה דרישה להכרה ביחסי עבודה, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, פיצוי על הפליה ותשלומים נוספים.

ברדוגו חויב לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 50,000 שקל. בית הדין קבע כי הסכום ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין.