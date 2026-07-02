מעמד סיום קרבי דובר צה"ל

צוות הקרב החטיבתי של גבעתי השלים את משימתו בדרום לבנון לאחר שמונה חודשי פעילות מבצעית.

לרגל סיום המשימה נערך אתמול במחנה פילון טקס בהשתתפות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקדי האוגדות ומפקדי החטיבה.

בצה"ל ציינו כי הכוחות החלו את פעילותם במשימות הגנה לאורך הגבול ובהמשך עברו לפעילות התקפית במרחב דרום לבנון, בין היתר באל-ח'יאם, בינת ג'בייל, מצפון לנהר הליטאני וברכס הבופור.

במהלך הלחימה השמידו הכוחות מאות תשתיות טרור, חיסלו מאות מחבלי חיזבאללה ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה.

במהלך הטקס אמר אלוף רפי מילוא: "חטיבת גבעתי בשבילי זה ערכים של חתירה למגע, של עמידה במשימה, אומץ לב לוחמים, מפקדים שעושים כל משימה, בכל זמן ועם מה שיש. אתם גיבורים וההישגים שיש היום במערכה הזאת זה בזכותכם".

מילוא הוסיף: "תודה גם בשם תושבי הצפון. שיניתם את המציאות הביטחונית לעוד הרבה שנים קדימה ונתתם להם ביטחון גדול".

פעילות גבעתי בלבנון דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל