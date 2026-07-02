ותיק עם דניאלה ויס בסיור ללא קרדיט

תושבי קדומים, הנהגת ההתיישבות ואישי ציבור ציינו אמש שנה להקמת שכונת "נופי גדעון", שנקראה על שמו של גדעון פרי הי"ד, שנרצח באזור התעשייה בר-און.

האירוע התקיים על רקע תנופת הבנייה בשכונה, ובמהלכו בירכו נציגי השכונות הוותיקות ביישוב את המשפחות המתגוררות במקום.

בין המשתתפים היו רב היישוב הרב צבי פרבשטיין, ראש המועצה עוזאל ותיק וראשי תנועת "נחלה", דניאלה וייס וצבי אלימלך שרבף.

וייס סיפרה כי הצטרפה לקידום הקמת השכונה לאחר שהתרשמה מנחישותו של ראש המועצה. הרב פרבשטיין אמר כי תושבי קדומים פועלים מתוך אמונה ומחויבות להגשמת החזון ההתיישבותי.

ותיק סקר את ההתפתחות שחלה במקום במהלך השנה האחרונה ואמר כי השכונה תרמה לחיזוק הביטחון באזור. לדבריו, העלייה להר קידן בלמה ניסיונות השתלטות מכיוון הכפר קדום והגבירה את תחושת הביטחון בשכונות הסמוכות. הוא ציין כי במקום הוקמו גם אמצעי ביטחון ובהם מצלמות, מכ"מים ומיגונית.

בהמשך הציג גם את תוכניות הפיתוח העתידיות של היישוב, ובהן סלילת "הדרך המערבית" שתחבר בין השכונות המערביות של קדומים, המשך הרחבת השכונה ותכנון שלב נוסף בבנייה. לדבריו, המועצה תמשיך לפעול לפיתוח היישוב ולהרחבת ההתיישבות באזור.

"כאנשים הפועלים בקדומים אנו מחויבים לרוח החלוצית והיזמית. כולנו נפעל יחד להצמיח עוד את היישוב ואת האזור כולו, כי ארץ ישראל כולה ניתנה לעם ישראל, וחובתנו ההיסטורית ליישב אותה ולפתח אותה", אמר.