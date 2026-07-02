ישראל כ"ץ בהערכת מצב נטע דבח, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (חמישי) הערכת מצב רב-זירתית לציון אלף ימים לפרוץ המלחמה, בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראשי אגפים בצה"ל, נציגי שב"כ, מוסד ובכירים נוספים.

במהלך הדיון עודכן כי 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב ברצועת עזה הושמדו.

בפתח דבריו אמר כ"ץ כי "אלף ימים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית של ה-7 באוקטובר, מדינת ישראל ניצבת חזקה, נחושה ועוצמתית יותר. יצאנו מהשבר הגדול ביותר שידענו למלחמת התקומה של מדינת ישראל. שילמנו מחירים כבדים ואיבדנו את טובי בנינו ובנותינו, ומתוך הכאב צמחו עם מאוחד יותר ומדינה נחושה וחזקה יותר".

לדבריו, "באלף הימים האחרונים שינתה ישראל את פני המזרח התיכון. בהובלת הדרג המדיני בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובזכות גבורתם של מפקדי ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, פגענו בלב ציר הרשע האיראני, סיכלנו את תוכנית הגרעין האיראנית והסרנו איום השמדה מעל אזרחי ישראל, חיסלנו את מנהיג איראן חמינאי ואת מרבית ההנהגה האיראנית ופגענו קשות ביכולותיה האסטרטגיות - ועל צה"ל להיערך לתקיפה עצמאית כחול-לבן באיראן בכל עת שתידרש על מנת להסיר כל איום".

כ"ץ הוסיף כי "חיסלנו את כל צמרת חמאס שהייתה מעורבת בטבח ה-7 באוקטובר, חיסלנו את חסן נסראללה ואת הנהגת חיזבאללה, השמדנו את צבאו של אסד בסוריה, ערפנו את מרבית הנהגת החות'ים בתימן ופגענו קשות בכל זרועות הטרור שביקשו להקיף את ישראל בטבעת אש".

בהמשך אמר כי "צה"ל נמצא כיום באזורי הביטחון בעזה, בלבנון ובסוריה ולא ייסוג מהם - ועל צה"ל להיערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. לוחמינו פועלים בעומק מחנות הטרור ביהודה ושומרון, בעזה נמשך המאמץ להשמדת תשתית המנהרות, וכבר הושמדו 83 אחוזים מהמנהרות בשטח הקו הצהוב. בלבנון מבצע "מחרשת הכסף" להשמדת תשתיות הטרור בקו הכפרים הראשון נמשך במלוא העוצמה".

את דבריו חתם באומרו: "לא נחזור עוד למציאות שבה אויבינו מתבססים על גבולותינו ומאיימים על יישובינו. צה"ל ימשיך לעמוד כחוצץ בין יישובינו ותושבינו לבין אויבים ג'יהאדיסטים. המערכה טרם הסתיימה. אלף ימים אחרי ה-7 באוקטובר - ואויבינו מבינים היטב שהניסיון להשמיד את מדינת ישראל נכשל".