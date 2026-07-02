מועצת התכנון העליונה אישרה אתמול (רביעי) באופן רשמי את התוכנית להסדרת שכונת "הדיר" בכפר אדומים, כארבעה עשורים לאחר הקמתה.

התוכנית, שקודמה על ידי מנהלת ההתיישבות בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' יחד עם מועצת בנימין, מסדירה כ-50 יחידות דיור קיימות, מאפשרת הקמת שתי יחידות דיור נוספות ומסדירה גם את מתחם הבריכה הטיפולית בשכונה.

התוכנית היא תוצאה של עבודת תכנון ממושכת שהובילה מחלקת התכנון באגף ההנדסה של מועצת בנימין, אשר קידמה את הסדרת השכונה מול מוסדות התכנון עד לאישורה הסופי.

לפני מספר חודשים הושלם צעד נוסף באזור, כאשר אלוף פיקוד המרכז חתם על קביעת תחום השיפוט של היישוב אלון והסדיר את מעמדו המוניציפלי כיישוב עצמאי.

עד אז נחשב אלון לשכונה של כפר אדומים, והמהלך מצטרף כעת להסדרת שכונת "הדיר" במסגרת תהליכי התכנון והפיתוח באזור.

סמוטריץ' הצהיר: "אנו ממשיכים בתנופת הבנייה ומובילים מהפכה היסטורית בהתיישבות בכל רחבי הארץ. מול כוונת השמאל להביא לפינוי יישובים, התשובה שלנו היא ביצור והרחבה של ההתיישבות".

הוא הוסיף כי מדובר ב"מהלך לאומי אסטרטגי שמעמיק את אחיזתנו בשטח, מחזק את ביטחון המדינה וגודע מהשורש את החזון של מי שמבקשים להקים מדינת טרור בלב הארץ. תודה למנהלת ההתיישבות ולמת"ע על הובלת התהליך החשוב הזה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר: "היום אנחנו מתקנים עוד עוול היסטורי. משפחות שחיו כאן במשך שנים רבות זוכות סוף סוף להסדרה ולוודאות. אנחנו ממשיכים לעבוד במרץ יחד עם הממשלה כדי להסדיר, להקים ולפתח עוד ועוד יישובים בבנימין ובכל יהודה ושומרון".

הוא הוסיף כי "תנופת ההתיישבות הזו תבצר את ביטחונה של מדינת ישראל ותמנע בפועל את ניסיונות ההשתלטות הערבית על המרחב".