ימים ספורים לאחר שישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת לנסיגת כוחות ישראליים מחלקים בדרום לבנון, התייחס שגריר ישראל בוושינגטון, ד"ר יחיאל לייטר, בשיחה עם תמר איש שלום בפודקאסט של jppi להסכם, ליחסי ירושלים-וושינגטון, ולביקורת הפומבית שהביע לאחרונה כלפי שני שרים בממשלת ישראל.

לבנון: לא ציר זמן, אלא פירוק חיזבאללה

לדברי השגריר לייטר, מוקד ההסכם אינו נסיגת ישראל אלא פירוק חיזבאללה מנשקו: "ישראל לא תהיה בלבנון ברגע שחיזבאללה יפורק. חיזבאללה מפורק, ישראל נסוגה, ויש לנו שלום מלא".

השגריר הדגיש כי בכוונה לא נקבע לוח זמנים רשמי: "לא קבענו ציר זמן רשמי בהסכם", ואמר כי לאחר ניסיונות שלא צלחו במשך ארבעה עשורים, "אנחנו חייבים לעשות את זה נכון הפעם. ניסינו דרכים שונות במשך 40 שנה, וזה לא עבד. עכשיו זה הזמן לעשות את זה נכון".

ד"ר יחיאל לייטר בפודקאסט JPPI

על קצב היישום אמר לייטר כי ביום למחרת החתימה על ההסכם, ביקר בבירות, מפקד סנטקום (CENTCOM) האמריקאי, אדמירל בראד קופר, שם הוא נפגש עם ראשי הצבא הלבנוני כדי להכין את תוכניות אזורי הפיילוט: "רק השלמנו את החתימה ביום שישי, וכבר למחרת ראש סנטקום, אדמירל קופר, כבר היה בביירות בפגישה עם צבא לבנון כדי להכין את התוכניות לאזורי הפיילוט".

השגריר התייחס גם לשאלה האם צבא לבנון מסוגל להתמודד עם חיזבאללה, לדבריו צבא לבנון עשה מעשה והרחיק מתפקידם מפקדים שהיו מזוהים עם חיזבאללה ולא הסכימו לפעול כנגד הארגון או להתעמת איתו. הרחקת מפקדים אלה היא לא עניין של מה בכך ויש במעשה הזה כדי להעיד על רצינות כוונתיה של ממשלת לבנון. לדבריו: " כ 25% - 30% מחיילי צבא לבנון הם שיעים , כאשר בקרב המוסלמים השיעים בלבנון יש תמיכה של 30%-50% בחיזבאללה. בתוך הצבא פעלו עד כה גורמים שהתנגדו להתעמת עם הארגון. לדברי לייטר, התבססות הממשלה הלבנונית עכשיו אפשרה להם להזיז את הגורמים האלה בתוך הצבא הצידה, מה שמגביר, את נכונות הצבא הלבנוני לפעול נגד חיזבאללה - זאת כמובן לצד היחלשות איראן ונפילת אסד.

ד"ר יחיאל לייטר בפודקאסט JPPI

לייטר חלק שבחים לשגרירת לבנון בוושינגטון, נאדה חמאדה, שעמדה בראש המשלחת הלבנונית במשא ומתן: "היא אדם מקסים, אבל היא קשוחה... אמרתי לה, את נלחמת כמו לביאה", אמר, והוסיף כי היא והשגריר סימון קאראם "לימדו את כולם שיעור בפטריוטיות".

בן גביר ומאי גולן: "יש קו שאסור לחצות"

לייטר נשאל על הביקורת הפומבית שהביע לאחרונה כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות פרסום סרטונים שבהם מתועדת השפלת פעילי משט פרו-פלסטיני עצורים. השגריר ציין כי לפי הפרוטוקול הדיפלומטי אין זה תפקידו לבקר נבחרי ציבור, אך הבהיר: "אם אזהה משהו שהוא חמור, שפוגע באופן חמור במעמדה של ישראל, שמביך את ישראל, שמעניק אמינות לשונאינו הגרועים ביותר, אז אני אדבר".

באותו הקשר התייחס לייטר גם לביקורת שהביע כלפי השרה לשוויון חברתי מאי גולן, לאחר שתקפה בכנסת את חבר הכנסת הרפורמי גלעד קריב באמירה על "חתונות כלבים" בבתי כנסת רפורמיים. השגריר אמר: "דברים שלא צריכים להיאמר, לא צריכים להיאמר, ואני חושב שבסופו של דבר הרגשתי צורך לצאת ולגנות את זה", וסיפר כי בעקבות הפרשה החליט לשנות את סדר יומו ולנאום בפני כ- 350 רבנים רפורמים בבית הכנסת "סטיבן וייז" בניו יורק, "להציע התנצלות אישית" בשם מדינת ישראל.

לייטר חזר והדגיש כי בשני המקרים מדובר בחריגה מהכלל: "ציינת מספר הצהרות יוצאות דופן שהצהרתי, אני מדבר הרבה, רוב ההצהרות שלי אינן יוצאות דופן ולא מגיעות לכותרות. אבל היכן שזה הכרחי אמסור את ההצהרות הנדרשות", אמר, והסביר כי כשגריר הוא מייצג את ממשלת ישראל, אך גם את עם ישראל בפני יהדות ארצות הברית ולעיתים "אחריות אחת גוברת על השנייה".

על יחסי ירושלים-וושינגטון ואיראן

לגבי מזכר ההבנות עם איראן, דחה לייטר טענות לפיהן ישראל טעתה כשנכנסה למלחמה: "אנחנו השפלנו את איראן עד כדי השמדה, אני חושב שזה היה מאמץ משתלם מאוד". באשר למערכת היחסים עם וושינגטון, הכחיש דיווחים על משבר עם ראש הממשלה נתניהו או עם סגן הנשיא ג'יי.די ואנס, ואמר: "בהחלט אין משבר. יש חילוקי דעות בנושאים מסוימים... והקשר טוב. זה מוצק".